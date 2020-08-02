В США эпидемия распространилась из городов на периферию

Координатор Белого дома по противодействию коронавирусу доктор Дебора Биркс заявила в интервью CNN, что эпидемия в США вступила в новую фазу: коронавирус распространился гораздо шире, чем это было в марте и апреле. Эпидемия поразила не только города, но и периферию.

Биркс подчернула необходимость соблюдать рекомендации органов здравоохранения: носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

"Всем жителям небольших селений, вдали от городских агломераций, хочу сказать: у вас нет иммунитета к коронавирусу. Если вы живёте рядом с родственниками, людьми нескольких поколений, и в вашей местности вспышка эпидемии, вам придётся носить маски даже дома", сказала Биркс.

Новый обобщающий прогноз, опубликованный американскими центрами противодействия и профилактики заболеваний, предупреждает, что к 22 августа в США число смертельных случаев от коронавируса превысит 170 тысяч. К настоящему времени в США от коронавируса погибли 154 тысячи человек. Уровень инфицирования в последнее время повысился в двадцати штатах.

Бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб в недавнем интервью каналу CNBC предположил, что к концу этого года число смертельных случаев может удвоиться и дойти до 300 тысяч, если в США не изменится отношение к эпидемии.