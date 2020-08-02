Абхазия: за одни сутки границу пересекли 7,5 тыс. человек

Медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции обеспокоены беспрепятственным движением на границе с Россией. На совещании в Минздаве Абхазии они предупредили об опасности всплеска коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В больнице города Гудаута ежедневно прибавляется около десяти пациентов. Приток туристов после открытия границы с 1 августа, означает возрастание угрозы заражения как среди местных жителей, так и среди туристов. Справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, считает замминистра здравоохранения Алхас Конджария. По его данным, за первые сутки границу с Россией пересекли около семи с половиной тысяч человек.

Главный терапевт Минздрава Анжела Арчелия рассказала, что по её наблюденимям за пациентами, вирус стал агрессивнее. "Состояние инфицированных ухудшается молниеносно. Поэтому пациенты на самоизоляции нуждаются в более тщательном контроле", настаивает главный терпевт.

1 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Аналогичное решение принял президент Абхазии Аслан Бжания, отменив все действовавшие с апреля на фоне пандемии ограничения на въезд в республику и туристическую деятельность, отмечает ТАСС.

С начала пандемии в Абхазии выявлено 98 инфицированных, из них 60 пациентов прибавилось за с 22 июля по 1 августа. Трое из 98-ми умерли 37 выздоровели.