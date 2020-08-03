Мэр Якутска: после голосования против поправок начались атаки в СМИ

Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась на усилившиеся информационные атаки и "беспрецедентную ложь", которую о ней распространяют в интернете после голосования по изменению Конституции. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке. Мэр голосовала против поправок., о чём рассказала публично.
"Теперь об участившихся информационных атаках. Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я, может, и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут", – написала Авксентьева.
Мэр 1 июля проголосовала против поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным, став одним из самых высокопоставленных деятелей в России, публично заявивших об этом. При этом в социальных сетях распространялась изменённая фотография с голосом "за" - напоминает Сибирь.Реалии.
"Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум", - заявил Yakutia.Info представитель мэра Алексей Толстяков, назвав авторов фейка "Мастерами фотошопа".
- В январе Владимир Путин инициировал внесение изменений в Конституцию России. Законопроект, в том числе, обнулял президентские сроки Путина, что позволяет ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосование проводилось с 25 июня по 1 июля.
- Ряд представителей российской оппозиции призывали бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие выступали за то, чтобы прийти на участки и проголосовать против.
- По данным ЦИК, поправки поддержали 77,92 процентов голосовавших, против выступили 21,27 процента. 3 июля президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию страны. Они вступили в силу 4 июля.
- В Якутии процент поддержавших поправки ниже среднего в стране - чуть более 60 процентов.
- Беспартийная Сардана Авксентьева избрана мэром Якутска в сентябре 2018 года, опередив представителя "Единой России".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.