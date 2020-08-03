Мэр Якутска: после голосования против поправок начались атаки в СМИ

Мэр Якутска Сардана Авксентьева пожаловалась на усилившиеся информационные атаки и "беспрецедентную ложь", которую о ней распространяют в интернете после голосования по изменению Конституции. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке. Мэр голосовала против поправок., о чём рассказала публично.

"Теперь об участившихся информационных атаках. Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я, может, и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут", – написала Авксентьева.

Мэр 1 июля проголосовала против поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным, став одним из самых высокопоставленных деятелей в России, публично заявивших об этом. При этом в социальных сетях распространялась изменённая фотография с голосом "за" - напоминает Сибирь.Реалии.

"Удивительно, что в телеге на этот вброс повелись. Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу, как минимум", - заявил Yakutia.Info представитель мэра Алексей Толстяков, назвав авторов фейка "Мастерами фотошопа".