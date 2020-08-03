Предпринимательские доходы россиян упали до минимума

Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года. В первом квартале этот показатель составлял 5,9 процентов или свыше 800 млрд рублей.
Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Доля предпринимательских доходов россиян неуклонно падает — в 2000 году она составляла 14,7 процентов, а с 2007 года — не поднималась выше 10, следует из исторических данных Ростата, предоставленных РБК. Доля социальных трансфертов в доходах за это же время выросла с 14,1 до 21,8 процента.
Падение предпринимательских доходов в связи с эпидемией коронавируса было предсказуемым — предприятия в течение одного-двух с половиной месяцев были закрыты, а владельцы малого бизнеса вообщепотеряли источники доходов, сказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сказалось и падение арендных ставок, а доходы тех, кто сдавал квартиры посуточно, "обнулились", добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (Росстат включает в предпринимательские доходы заработок на сдаче в аренду недвижимости).
- Наиболее остро пандемия отразилась на потребительском спросе в экономике, приведя к его резкому "сжатию". Особенно это сказалось на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах, следует из данных лаборатории "СберДанные" Сбербанка на основании анализа динамики зарплат за март—май 2020 года (банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля, по оценке ЦБ, составляет 60 процентов). Зарплаты сократились у каждого второго работающего, а с полной потерей дохода столкнулись 2,5 процентов из тех россиян, кто был занят по состоянию на начало марта.
- Пандемия и самоизоляция ударили по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, рассказали в Институте исследований ВЭБ.РФ. Вклад сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) в отрицательную динамику ВВП оценивается в 8,7 процентных пункта, а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — только в 2,2 процентных пункта, оценили экономисты госкорпорации.
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