Дело в отношении старших сестёр Хачатурян рассмотрят присяжные

Дело в отношении двух из трёх сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщает РИА Новости. Решение было вынесено по итогам предварительных слушаний.

Таким образом, удовлетворено ходатайство адвокатов Крестины и Ангелины Хачатурян, двух старших сестёр. Дело их сестры Марии, которая на момент смерти отца была несовершеннолетней, суд рассмотрит отдельно. Ранее экспертиза признала её невменяемой.

Дело сестёр Хачатурян вызвало большой общественный резонанс, став одним из предметов дискуссий о семейном насилии и правах женщин. Защитники сестёр настаивают, что они убили отца в целях самообороны, поскольку тот длительное время издевался над ними. Факты злоупотреблений со стороны отца, в том числе сексуальных, установило и следствие. Тем не менее, сёстрам было предъявлено обвинение в умышленном убийстве по предварительному сговору.

Дело в отношении Крестины (старшей сестры) и Ангелины (средней сестры) рассмотрит Московский городской суд. Дело младшей сестры, Марии Хачатурян, рассмотрит Бутырский районный суд Москвы уже 5 августа. Прокуратура ходатайствовала о направлении её на принудительное лечение.

По версии следствия, 27 июля 2018 года Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян нанесли своему отцу, 57-летнему Михаилу Хачатуряну, более тридцати ножевых ранений, а также удары молотком. Полицию вызвали сами сёстры, которые не отрицали, что убили отца. На следствии они рассказали о многочисленных случаях издевательств с его стороны. Сёстры сначала были направлены в СИЗО, но затем им заменили меру пресечения на запрет определённых действий. Адвокаты настаивают на том, что сёстры убили отца в целях необходимой самообороны, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда: "Состояние необходимой обороны может быть вызвано и общественно опасным посягательством, носящим длящийся или продолжаемый характер".

В январе 2020 года заместитель генпрокурора Виктор Гринь потребовал от следствия переквалифицировать дело сестёр Хачатурян на необходимую самооборону, то есть фактически закрыть дело. Однако это сделано не было, а в июле тот же Гринь утвердил обвинительное заключение, в котором речь идёт об умышленном убийстве по предварительному сговору, что предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы (в связи с наличием смягчающих обстоятельств обвинение, очевидно, запросит меньшие сроки). Адвокаты заявили, что в суде присяжных будут добиваться вердикта о невиновности сестёр.