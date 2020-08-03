Би-би-си: Иран занизил число умерших от COVID-19 почти в 3 раза

Власти Ирана занижают данные о смертях от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришло расследование журналистов Персидской службы Би-би-си.

По официальным данным властей Ирана, с начала эпидемии жертвами коронавируса к 20 июля в стране стали 14405 человек, всего инфицированы были около 280 тысяч.

Однако, согласно документам, полученным Би-би-си от анонимных источников в Иране, число жертв в стране почти в три раза выше, чем официально объявлено - около 42 тысяч, а инфицированных больше почти вдвое.

Согласно этим документам, первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране зафиксирована ещё 22 января - почти на месяц раньше, чем, по официальным данным, в стране был выявлен первый заболевший.

К середине марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признали власти. После этого в стране ввели жёсткие карантинные меры, число смертей стало постепенно снижаться, а разница между официальной и реальной статистикой - сглаживаться. Сейчас число новых случаев и смертей вновь растёт, за последние сутки власти признали более 2 тысяч новых случаев инфекции и более 200 летальных исходов инфекции.