Би-би-си: Иран занизил число умерших от COVID-19 почти в 3 раза

Власти Ирана занижают данные о смертях от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришло расследование журналистов Персидской службы Би-би-си.
По официальным данным властей Ирана, с начала эпидемии жертвами коронавируса к 20 июля в стране стали 14405 человек, всего инфицированы были около 280 тысяч.
Однако, согласно документам, полученным Би-би-си от анонимных источников в Иране, число жертв в стране почти в три раза выше, чем официально объявлено - около 42 тысяч, а инфицированных больше почти вдвое.
Согласно этим документам, первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране зафиксирована ещё 22 января - почти на месяц раньше, чем, по официальным данным, в стране был выявлен первый заболевший.
К середине марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признали власти. После этого в стране ввели жёсткие карантинные меры, число смертей стало постепенно снижаться, а разница между официальной и реальной статистикой - сглаживаться. Сейчас число новых случаев и смертей вновь растёт, за последние сутки власти признали более 2 тысяч новых случаев инфекции и более 200 летальных исходов инфекции.
- Всего в мире, по данным ведущих мониторинг организаций, таких как институт Джонса Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции приближается к 700 тысячам. Это число, очевидно, не может считаться точным, как из-за разных подходов к учёту умерших в разных странах, так и из-за возможных фальсификаций.
- В ряде публикаций западных и российских СМИ ставились под сомнения и официальные российские данные о числе смертей от коронавирусной инфекции. Указывалось, в частности, на резкий рост числа смертей в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - официальные данные об умерших от коронавируса объясняли этот рост лишь частично. Российские власти признали, что учитывают в официальной статистике только тех умерших, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, у кого был выявлен коронавирус, как это делается в ряде стран, число жертв эпидемии увеличится более чем в 2 раза.
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