Адвокат историка Дмитриева подал апелляцию на приговор суда

Защита историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева подала апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, который признал Дмитриева виновным в насильственных действиях против несовершеннолетней приемной дочери и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката историка Виктора Ануфриева.
У юриста претензии к обвинительной части решения. Ануфриев намерен просить, чтобы решение суда привели согласно тем доказательствам, которые имеются в материалах дела, и сняли все обвинения с Дмитриева. По словам адвоката, предположительно, первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы пройдет в сентябре.
Прокуратура также обжаловала приговор Дмитриеву. Ранее сторона обвинения заявляла, что считает наказание слишком мягким.
Суд в Петрозаводске 22 июля оправдал Дмитриева по большинству пунктов обвинения, однако признал вину в сексуальном насилии, при этом назначив наказание намного ниже нижнего предела, предусмотренного Уголовным кодексом. Суд проходил в закрытом режиме, и подробности обоснования приговора неизвестны. Если решение суда останется в силе, Дмитриев с учётом времени, проведённого в СИЗО, может выйти на свободу в ноябре этого года.
- Сам Дмитриев обвинения категорически отрицает. Правозащитники уверены в сфабрикованности дела. Следствие основывалось на показаниях дочери, которых в первом деле не было и которые эксперты признали крайне противоречивыми. Открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в дело подписали более 100 ученых, правозащитников и политиков из России, США и европейских стран.
- Под руководством Юрия Дмитриева в лесах Карелии нашли массовые захоронения жертв советских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору. Историку удалось составить списки памяти погибших, которые насчитывали несколько тысяч имён. Позднее близкое к государству Российское военно-историческое общество стало настаивать, что в обнаруженных захоронениях покоятся останки советских красноармейцев, расстрелянных финнами. Соратники Юрия Дмитриева уверены, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
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