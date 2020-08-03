Адвокат историка Дмитриева подал апелляцию на приговор суда

Защита историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева подала апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда, который признал Дмитриева виновным в насильственных действиях против несовершеннолетней приемной дочери и приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката историка Виктора Ануфриева.

У юриста претензии к обвинительной части решения. Ануфриев намерен просить, чтобы решение суда привели согласно тем доказательствам, которые имеются в материалах дела, и сняли все обвинения с Дмитриева. По словам адвоката, предположительно, первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы пройдет в сентябре.

Прокуратура также обжаловала приговор Дмитриеву. Ранее сторона обвинения заявляла, что считает наказание слишком мягким.

Суд в Петрозаводске 22 июля оправдал Дмитриева по большинству пунктов обвинения, однако признал вину в сексуальном насилии, при этом назначив наказание намного ниже нижнего предела, предусмотренного Уголовным кодексом. Суд проходил в закрытом режиме, и подробности обоснования приговора неизвестны. Если решение суда останется в силе, Дмитриев с учётом времени, проведённого в СИЗО, может выйти на свободу в ноябре этого года.