Консул: задержанные россияне через Минск летели в Латинскую Америку

Российский консул в Белоруссии утверждает, что все граждане России, задержанные на прошлой неделе в этой стране, направлялись транзитом "в одну из стран Латинской Америки" и все при личной встрече подтвердили ему именно такую версию. Некоторые СМИ пишут, что речь идёт о Венесуэле, хотя консул название страны не упомянул.

Белорусские правоохранительные органы считают россиян членами так называемой ЧВК Вагнера. Бойцы этой ЧВК, связанной, в частности, с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, согласно журналистским расследованиям, присутствуют в ряде стран Африки. Сообщалось и об их присутствии в Венесуэле. Официально российская сторона не признаёт самого существования ЧВК Вагнера.

В интервью телеканалу "Россия 1" консул Кирилл Плетнёв рассказал о том, что накануне встретился с россиянами, которые были арестованы по подозрению в подготовке беспорядков и содержатся в СИЗО. "Наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилий которых большинство из них никогда не слышали" - сказал Плетнёв.

При этом консул прямо не отверг и заявления белорусских властей о том, что задержанные россияне путались в показаниях и называли разные страны своего назначения. "Планирование такого сложного маршрута по перелёту на другой континент особенно в текущих мировых условиях является крайне сложной задачей, в которой огромное количество переменных. Также нужно понимать, что люди, которые оказались в неожиданном для себя очень сложном положении - в следственном изоляторе под подозрением в правонарушении по уголовным статьям, в такой ситуации очень сложно быстро сориентироваться и понять, что отвечать, чтобы у следователей не возникало никаких сомнений в их словах" - сказал консул.

Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич ранее заявил, что россияне путались в показаниях - часть из них говорила, что собиралась лететь в Турцию, причём называла разные цели поездки - некоторые говорили, что собирались "осматривать собор святой Софии". Другая часть называла другие страны.

Белорусские следственные органы не отрицают, что у россиян были авиабилеты из Минска в Стамбул, но считают, что речь идёт об алиби - этими билетами они не воспользовались.