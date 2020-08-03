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За год суды оштрафовали участников митингов на рекордные 58 млн рублей

Задержание на акции протеста в Москве, архивное фото 

В 2019 году российские суды оштрафовали участников несанкционированных митингов, шествий и пикетов на 58 миллионов рублей, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России. Это рекордная сумма с 2012-года - то есть, с того времени, как власти ужесточили наказания за участие и организацию подобных акций.

Средний размер штрафа за нарушения правил проведения митингов достиг в 2019 году 16 тысяч рублей - это также рекордный показатель.

Отмечается, что данные за 2020-й год ещё не публиковались.

По словам руководителя правозащитной организации "Апология протеста" Алексея Глухова, если в 2014-м году средний размер штрафа колебался в пределах 5−10 тысяч рублей, то "сегодня штраф в 10 тысяч уже считается победой".

Кроме того, подчеркнул Глухов, стало гораздо больше повторных наказаний, которые обходятся обвиняемым в 150-300 тысяч рублей. Так юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в прошлом году суды выписали пять штрафов на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

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