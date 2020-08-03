Мосгорсуд оправдал Мамаева по обвинению в хулиганстве

Мосгорсуд в понедельник отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и знакомому футболистов Александру Протасовицкому, вынесенный в связи с дракой в московском кафе в 2018 году, и вынес новый приговор, который в отношении Мамаева смягчён. Об этом сообщает ТАСС.

Суд постановил оправдать Мамаева по статье о хулиганстве. Он признан виновным только по статье "Побои", и приговорён к 1 году исправительных работ. Ранее Мамаев был приговорён к реальному сроку - 1 году и 5 месяцам лишения свободы, который частично отбыл. По статье о хулиганстве он имеет право на реабилитацию.

В отношении Кокорина приговор не изменился - он признан виновным как в хулиганстве, так и в побоях, срок остался прежним - 1,5 года лишения свободы (Кокорин также частично отбыл его и вместе с Мамаевым в прошлом году был освобождён по УДО).

Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого суд так же, как и Мамаева, оправдал по обвинению в хулиганстве и назначил каждому по году исправительных работ.

Мосгорсуд рассматривал дело повторно после того, как кассационный суд направил его на новое рассмотрение.

Адвокаты футболистов заявили, что обжалуют и это решение.

В уголовном деле идёт речь о двух драках с участием футболистов и

их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у

гостиницы "Пекин", а вторая - с участием директора департамента Минпромторга Дениса Пака - в кафе "Кофемания". Мамаев и Кокорин после освобождения вернулись в футбол, но сменили клубы. "Мамаев" играет в "Ростове", а бывший игрок "Зенита" Кокорин подписал контракт со "Спартаком".