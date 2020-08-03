На "Новую газету" составили протоколы о фейках про COVID-19

На "Новую газету" и её главного редактора Дмитрия Муратова составили административные протоколы о фейковой информации из-за материалов про коронавирус. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Протоколы составлены из-за статьи Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло", вышедшей 12 апреля, в которой рассказывалось о ситуации с коронавирусом в Чечне. Из материала был удален фрагмент, который генпрокуратура посчитала способным "провоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции". Ещё одной статьёй из-за которой были составлены протоколы стал материал Валерия Ширяева "Свистать всех в казармы" от 5 апреля. В нём рассказывалось о коронавирусе в одной из воинских частей Северного флота. Статья была заблокирована.

По каждому из материалов было составлено два протокола - один на "Новую газету" и один на Муратова. Сумма штрафа может превысить миллион рублей.

В марте 2020 года Госдума ввела уголовное наказание за распространение недостоверной информации об опасных для жизни и здоровья обстоятельствах. За это можно получить штраф до 2 миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет. Административное наказание за аналогичное правонарушение предусматривают штрафы до 5 миллионов рублей, а при повторном – до 10 миллионов.