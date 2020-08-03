Стивен Сигал скрыл регистрацию компании с сенатором Бабаковым 

Американский актёр Стивен Сигал, поддержавший российскую аннексию Крыма и получивший в 2016 году российское гражданство, зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым, но спустя две недели перерегистрировал её, чтобы скрыть связь с российским политиком, сообщает Baza.

Фирма под названием "Горки инвестмент компани" просуществовала всего три недели, после чего Сигал и Бабаков вышли из неё, оставив свои доли, а Сигал тут же учредил новую фирму с почти тем же названием — "Горки холдинг компани". Профиль её деятельности остался таким же — "строительство жилых и нежилых зданий", не изменился и адрес в Москве: Большая Академическая улица, дом 49. Единственное серьёзное различие — отсутствие среди совладельцев сенатора Бабакова.

Издание отмечает, что резкий выход из числа совладельцев первой фирмы и регистрация второй связана с тем, что Бабаков находится в санкционном списке Минфина США и официальный совместный бизнес с ним угрожал Стивену Сигалу в Америке штрафом в миллион долларов или тюремным заключением.