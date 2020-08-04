"Миллиардер или миллионер?": соцсети о деньгах патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл внезапно решил поговорить о деньгах. И даже о своих. Точнее, о том, что у него их нет. Впрочем, чтобы не запутывать читателя, слово самому патриарху:

"Я однажды был просто поражен общением с одним из владык (сейчас он на заслуженном отдыхе), - вспоминал Патриарх. - Мы летели с ним из одной страны в другую, он работал за границей, а я был председателем Отдела внешних церковных связей. И он мне так по-братски (мы давно с ним были знакомы) говорит: "Владыка, ну помогите, пожалуйста, с деньгами, нам очень трудно". Я сказал: "Ну мы же вам перечисляем деньги". - "Да нет, вы из своих помогите". Я поднапрягся: "Что значит из "своих". - "Ну у вас же шесть миллиардов долларов". Я посмотрел на этого владыку и говорю: "Ты не шутишь?".- "Да нет". Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил".

В соцсетях этот рассказ вызвал очень много негатива.

Рустем Адагамов:

Гундяеву даже его подчиненные уже говорят: у тебя шесть миллиардов долларов, давай делись :- )

Андрей Стеклов:

Гундяев заявил, что все расследования и статьи о его богатстве — ложь

Джет и майбах это что, богатство по вашему? Нищеброды

Василий Аленин:

Достаточно посмотреть.

Вот патриарх Кирилл на роскошной яхте, на бизнес-джете, на «Мерседесе» 📷 , а вот и роскошные часы на его руке – то «Брегет», то «Улис Нардин». Причем, в одном случае, часы на руке были отретушированы – сотрудники патриарха были на этом пойманы.

Что же, и глазам своим теперь тоже не верить?

Патриарх Кирилл – лицемер. Он мог бы признать, что его роскошный образ жизни не соответствует уровню жизни большинства прихожан РПЦ и постараться как-то исправить положение. Вместо этого – смешные заявления. И еще позорная картина – спрятать очевидное личное стяжательство за «правду Божию».

Уж лучше бы промолчал. А так только хуже сделал.

Кирилл Шулика:

Патриарх Кирилл назвал сегодня заявления о своем несметном богатстве бредом и связал это с тем, что "церковь распространяет правду", то есть борется с абортами и суррогатным материнством.

То есть суррогатные матери взяли его в заложники и возят на дорогом "Мерседесе" с охраной, а перед этим принудительно надевают часы на руку.

Николай Митрохин:

У Александра Солдатова пятнадцать лет распространяющего абсолютно бездоказательную информацию про растущие на глазах "миллиарды Кирилла" через "Новую газету" и другие либеральные российские медиа (пару раз с прямыми ссылками на меня, но после моих опубликованных опровержений - от имени неназываемых "экспертов") - сегодня, наверное, праздник. Что собственно заставляет задуматься о том, что ещё из того, что пишут газеты "которые не врут" - соответствует действительности. С другой стороны, патриарх, который хотел бы чтобы ему верили, тоже должен представлять публичную информацию о своей недвижимости, состоянии, доходах по акциям и прочая и не врать по детски, когда его уличают во владении тем и сем.

Иван Преображенский:

Совсем святейший смешон стал - и уже не понимает этого.

Виктор Воронцов:

Когда Кирилла избрали Патриархом, я перестал ходить в церковь....

Незыгарь:

Почему тема личных капиталов взволновала главу РПЦ именно сейчас?

Может быть конституционные поправки (с наличием иностранных счетов) с ожиданием большой чистки?

Или новые кредиты решили взять у государства (и проходят банковскую проверку)?

А может быть и правда больше нет ничего на зарубежных счетах? И теперь у нас управляемый российский счет?

Бывают же такие чудеса.