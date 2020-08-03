Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

Умер Джон Хьюм, лауреат Нобелевской премии мира, удостоенный её в 1998 году за большой вклад в прекращение конфликта в Северной Ирландии. Премия была вручена Хьюму и его коллеге по мирным переговорам Дэвиду Тримблу, бывшему лидеру Ольстерской юрионистской партии.



Джон Хьюм умер в городе Дерри 3 августа, после непродолжительной болезни. Последнее время он страдал деменцией. Ему было 83 года. Окончив Ирландский национальный университет, он получил степень магистра искусств. Позднее стал членом-основателем Кредитного союза. В 1969 году был избран в парламент Северной Ирландии и через год со своими единомышленниками основал католическую Социал-демократическую и либеральную партию. В 1979 году стал представителем Северной Ирландии в Европейском парламенте и тогда же возглавил СДЛП.

Джон Хьюм участвовал в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года, согласно которому Дублин получал статус официального консультанта при решении вопросов, связанных с Северной Ирландией.

В 1998 году Хьюм участвовал в подписании в белфастского Соглашения Страстной пятницы (между Белфастом, Дублином и Лондоном) - о мирном урегулировании кровопролитного североирландского конфликта, продолжавшегося три десятилетия. Жертвами конфликта стали 3 600 человек. В 2004 году Джон Хьюм решил уйти из политики.



Отдавая дань памяти Джону Хьюму, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр назвал его "политическим титаном, визионером, который отказывался верить, что будущее должно уподобиться прошлому". Блэр был одним из разработчиков Соглашения Страстной пятницы.



Ирландский премьер Микал Мартин заявил, что "невозможно точно оценить масштаб и значение жизни Джона Хьюма. Он был одной из крупнейших фигур ирландской общественной жизни за последние сто лет. Его провидчество и настойчивость спасли его страну".



Первый министр Северной Ирландии Арлен Фостер, лидер пробританской Демократической юнионистской партии, назвала Хьюма "великаном ирландского национализма". "В наши самые тёмные времена он признал, что насилие толкает к ошибочному выбору и настойчиво добивался утверждения демократической политики", сказала Фостер.