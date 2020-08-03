Следователь, не нашедший напавших на Олега Кашина, стал замглавы СК

Генерал-майор юстиции Николай Ущаповский, который расследовал уголовное дело о нападении на журналиста Олега Кашина, но так и не нашёл виновных, стал заместителем главы Следственного комитета России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное дело, в котором потерпевшим был Олег Кашин, передали Ущаповскому спустя год после нападения на журналиста. Тогда, в 2011 году, нынешний замглавы СК работал следователем по особо важным делам. По словам Кашина, Ущаповкий во время расследования говорил ему, что рассчитывает "только на счастливый случай".

Спустя ещё год потерпевший пожаловался в Европейский суд по правам человека на бездействие следователей. В 2014 году дело Кашина передали от Ущаповского другому специалисту. До суда оно не дошло до сих пор.

Сообщается, что кроме нападения на Олега Кашина Николай Ущаповский занимался расследованиями дел о попытке свержения власти, главным обвиняемым в котором был отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, о взрыве в "Невском экспрессе" в 2009 году и крушении самолёта Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году.