Бывший король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну

Бывший король Испании Хуан Карлос письменно известил нынешнего короля Испании Филиппа VI, своего сына, о намерении покинуть страну.



Хуан Карлос, сохранивший за собой титул короля Испании после отречения от трона 18 июня 2014 года в пользу сына, объяснил своё намерение заботой о благе Испании.



В официальном заявлении испанского королевского дома приводится полный текст письма, в котором, в частности, говорится, что на решение покинуть родину бывшего короля подвигло "собственное человеческое достоинство".



В ответном послании, которое приводится в том же официальном тексте на на сайте королевского дома, правящий король Испаннии выразил своему отцу "сердечное уважение и благодарность за его решение". Фелиппе VI подчеркнул историческое значение правления короля Испании Хуана Карлоса, наследие которого служит испанской демократии, правовой системе и Конституции.

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