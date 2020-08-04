Нью-Йоркская прокуратура расследует "Организацию Трампа"

В понедельник районный прокурор Манхэттена впервые обнародовал информацию о том, что районная прокуратура ведет расследование потенциально незаконной деятельности "Организации Трампа" - конгломерата, принадлежащего Дональду Трампу. "Организацию Трампа, " как сообщает CNN, подозревают в страховом и банковском мошенничестве.

Об этом говорится в ходатайстве районного прокурора Сайруса Вэнса, направленном в федеральный суд в Нью-Йорке. Сайрус Вэнс призывает суд признать законным запрос прокуратуры о выдаче личных и корпоративных деклараций Дональда Трампа за последние 8 лет.

Впервые прокуратура потребовала от президента предъявить налоговые докумены в августе прошлого года в рамках расследования о незаконном использовании избирательного фонда кандидата в президенты Дональда Трампа для покупки молчания двух женщин, с которыми Трамп якобы вступал в интимные отношения задолго до президентской кампании. Адвокаты президента настаивали на том, что запрос о выдаче налоговых деклараций за несколько лет безоснователен, является попыткой политического преследования президента.

Из ходатайства, направленного в суд в понедельник, следует, что Дональд Трамп является объектом более масштабного расследования. В документе говорится о существовании "публичных заявлений о возможной преступной активности "Организации Трампа" еще более десятилетия назад".

Во время брифинга в понедельник президент Трамп заявил о том, что это пример преследования его демократами: "Они провалились с расследованием Мюллера, они провалились во всем."