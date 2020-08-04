Началось досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

На выборах президента Белоруссии во вторник началось досрочное голосование. Участки открылись за пять дней до основной даты голосования – 9 августа. Досрочно проголосовать может любой желающий. На президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали более трети избирателей.

Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации. Помимо прочего, Центризбирком Белоруссии в этом году ограничил число наблюдателей, которые могут присутствовать на участке – во время досрочного голосования их может быть не более трёх. Решение мотивировали коронавирусной инфекцией, хотя по официальным данным эпидемия в стране сейчас пошла на спад, и даже в разгар эпидемии в Белоруссии вводились лишь ограниченные карантинные меры, не закрывались предприятия и школы.

Светлана Тихановская, считающаяся основным оппонентом президента Александра Лукашенко на выборах, на своих предвыборных митингах призывает избирателей не голосовать досрочно, а приходить на участки именно 9 августа.

Сегодня же проходит ежегодное обращение президента Белоруссии к народу и Национальному собранию (парламенту). Александр Лукашенко обращается к гражданам во Дворце республики в Минске в присутствии более 2 тысяч человек.

Перед началом досрочного голосования в газете "Звязда" опубликована предвыборная программа всех пяти кандидатов – кроме Лукашенко и Тихановской, это Андрей Дмитриев, Анна Конопацкая и Сергей Черечень. В программе Лукашенко подчёркивается, что под его руководством за 25 лет было построено независимое и успешное государство. Лукашенко обещает референдум по новой Конституции, рост средней зарплаты в 2 раза в ближайшие 5 лет, расширение числа дружественных для Белоруссии стран. Конкретно об отношениях с Россией в программе не говорится.

Тихановская – жена арестованного блогера Сергея Тихановского, кандидатуру которой поддержали двое не допущенным к выборам оппонентов Лукашенко, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало, обещает провести через полгода новые выборы президента с участием всех кандидатов и по новым прозрачным правилам. Она также обещает освободить всех политзаключённых. "После того, как станут известными очевидные для всей страны результаты выборов 9 августа 2020 года, выбор народа должны будут уважать все. А тем, кто откажется, придётся по требованию народа уйти", – говорится в программе Тихановской.