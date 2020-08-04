У датских властей нет возражений против достройки "Северного потока – 2"

У властей Дании на данный момент нет возражений против возобновления работ по достройке газопровода "Северный поток – 2". Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получил жалоб на разрешение Датского энергетического агентства использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода, сообщили в совете агентству ТАСС.

Срок подачи жалоб истёк 3 августа, до этого момента возобновлять работы было нельзя. Теоретически теперь возобновлению работ ничто не препятствует.

Разрешение использовать суда не только с динамическим, но и с якорным позиционированием означает, что в укладке труб смогут участвовать такие суда, как трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна". Когда возобновятся работы – неясно, в дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2, которая строит газопровод, ТАСС сообщили, что известят о дальнейших шагах.

До достройки газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря остаётся около 100 километров – большая часть труб должна быть уложена в датских водах у острова Борнхольм. Работы по укладке труб прервались в декабре прошлого года после того, как США пригрозили компаниям – владельцам судов-трубоукладчиков санкциями. Несколько месяцев назад в германский порт Мукран прибыл российский трубоукладчик "Академик Черский", который, предположительно, будет достраивать газопровод.

Между тем в США разработаны новые санкции, которые могут распространяться не только на суда-трубоукладчики, но и на другие компании, имеющие отношение к проекту. В Вашингтоне считают, что "Северный поток – 2" увеличит влияние России на Европу и станет угрозой для её безопасности. В Германии возражают против такой трактовки, называя газопровод чисто коммерческим предприятием. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал США к переговорам.