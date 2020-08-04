Родственники заключённых заявили о вспышке COVID в колонии Красноярска

Родственники заключённых исправительной колонии №6 в Красноярске заявили, что свыше 30 заболевших коронавирусной инфекцией осуждённых не лечат, а некоторым больным с симптомами COVID-19 отказываются делать тесты. Об этом пишет "ТВК Красноярск" со ссылкой на родственников осуждённых.​

По словам родственницы заключённого, один из более чем 30 заражённых COVID-19 уже умер. При этом заражённых не изолируют от остальных заключённых, а тем, кто контактировал с заболевшими, не делают тесты. "Если человека увозят, то обратно уже не привозят. Их не лечат – тянут до последнего, пока не умирают. Если человек умер, приезжает реанимация и просто забирает. При этом заболевших не изолируют, лечения никакого нет. Моему брату не делают тест, хотя у него все симптомы", – цитирует издание жительницу Красноярска Анастасию.

В пресс-службу ГУФСИН по Красноярскому краю отказались дать комментарий по телефону, пообещав ответить на письменный запрос позже.