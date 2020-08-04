Лукашенко "не отдаст любимую". Белорусские предвыборные страсти

В Республике Беларусь 4 августа, за пять дней до официальной даты выборов президента страны, началось досрочное голосование. В тот же день действующий глава государства Александр Лукашенко выступил с ежегодным обращением к народу и депутатам Национального собрания. Стали известны и официальные программы кандидатов в президенты. Нынешняя предвыборная кампания считается самой напряженной в стране за многие годы.

Досрочно проголосовать на белорусских выборах может любой гражданин. На президентских выборах в 2015 году именно так отдали свои голоса более трети избирателей. Белорусская оппозиция критикует досрочное голосование, утверждая, что в его ходе возможны масштабные фальсификации. Помимо прочего, Центризбирком Беларуси в этом году ограничил число наблюдателей, которые могут присутствовать на участке – во время досрочного голосования их может быть не более трёх.

4 августа Александр Лукашенко (менее чем через месяц ему исполнится 66 лет), баллотирующийся на шестой президентский срок, выступил перед депутатами белорусского парламента и другими приглашенными лицами. (Белорусское ТВ несколько раз показало членов дипломатического корпуса, особо задержавшись на лицах российского и китайского послов.) Речь, которая должна была быть произнесена еще весной, отложили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Выступление длилось полтора часа. Большую его часть заняло описание бед планеты в бурном 2020 году, контрастирующее с перечнем успехов, достигнутых Республикой Беларусь под руководством Александра Лукашенко. Последняя примерно треть речи, которую президент произнес не по бумажке и крайне эмоционально (по мнению журналистов издания Naviny.by, ведших онлайн-трансляцию, даже "на грани истерики"), посвящалась борьбе Лукашенко с его оппонентами и их загадочными "кукловодами". Правда, кого конкретно он имеет в виду, белорусский лидер не пояснил. В самом конце выступления явно взвинченный Лукашенко признался в любви к своей стране и заявил, что "любимую не отдают".

Вот некоторые наиболее яркие пассажи из речи белорусского президента.

"Планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти". Лукашенко указал на торговые конфликты между ведущими странами, которые "переходят в политическую и военную плоскость", усиливается гонка вооружений, "США вступили в период постоянной протестной турбулентности", а на постсоветском пространстве страны не могут разрешить "массу застарелых конфликтов". Беларусь Лукашенко назвал "единственным островком спокойствия" в Евразии.

Россия "боится потерять" Беларусь, которую Лукашенко назвал единственным союзником Москвы. Он подчеркнул, что Россия "всегда будет союзником" Беларуси, "кто бы ни был у власти" в обеих странах. В то же время, по словам Лукашенко, Москва "братские отношения с нами поменяла на партнёрские". "Напрасно", – заключил он. Президент сказал, что Минск будет выстраивать "многовекторную" внешнюю политику и развивать отношения также с Китаем, США и Евросоюзом.

Коснувшись ситуации с задержанием в Беларуси 33 россиян, которых считают бойцами так называемой "частной военной компании Вагнера", Лукашенко назвал ложью версии российской стороны о том, что "вагнеровцы" направлялись через его страну в Стамбул или Африку. "Эти люди были направлены в Беларусь. Команда была – ждать. Билеты в Стамбул – легенда", – заявил президент. "Они рассказали всё", – отметил Лукашенко и тут же сообщил, что на юге Беларуси обнаружен еще один отряд наемников. Других подробностей он не привел.

Лукашенко несколько раз подчеркнуто уважительно отозвался о Китае и его лидере Си Цзиньпине, поблагодарив Пекин в том числе за помощь в борьбе с коронавирусом. Лукашенко выступил в защиту подхода белорусских властей, которые не стали вводить общенациональный карантин, в отличие от большинства стран мира. Смертность от коронавируса, по официальным данным, в Беларуси одна из самых низких в мире. Ряд экспертов и оппозиция, однако, подвергают эти цифры сомнению.

Назвав многочисленные и, по его мнению, несомненные успехи, достигнутые белорусскими властями в самых разных областях социально-экономического развития, Лукашенко обрушился с критикой на своих оппонентов, которые, по его мнению, стремятся к возвращению в "лихие 90-е", чтобы провести "прихватизацию" и "сделать подарки криминалу".

Тема "ужасов 90-х" вообще проходила через всё выступление Лукашенко. В конце он даже ударился в воспоминания о том, как в первые годы своего президентства "за полгода" уничтожил орудовавшие в стране "32 банды", сравнив эту ситуацию с действиями маршала Жукова в Одессе в 1946 году. "Вы хотите в 90-е? Этого не будет, пока я жив", – заключил Лукашенко. Он назвал "абсурдом" предложение оппозиции вернуться к Конституции 1994 года, предусматривавшей более сбалансированное разделение полномочий между ветвями власти.

"Нашли этих трех несчастных девчонок, они не помнят, что говорят и что творят", – так отозвался президент о кандидате на пост главы государства Светлане Тихановской и поддержавших ее главах избирательных штабов двух снятых с предвыборной гонки кандидатов. Тихановская и ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало организовали серию предвыборных митингов в белорусских городах. На митинги пришли десятки тысяч людей – рекорд для Беларуси в последнее десятилетие.

"Никто не будет красть ничьи голоса", – заявил Лукашенко, говоря о выборах. В то же время некоторые его заявления звучали тревожно или угрожающе: президент говорил о попытках "организовать бойню в центре Минска", на которую "брошены миллиардные ресурсы", не уточнив, кто эти попытки предпринимает. "Родители, удержите детей от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится. Просто пострадают наши люди", – отметил он.

Со своими оценками ситуации в стране накануне выборов выступили сегодня и политические противники Лукашенко. Бывший замминистра иностранных дел Беларуси и основатель "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало, которого Центризбирком не зарегистрировал в качестве кандидата в президенты, дал большое интервью телеканалу "Настоящее Время". Вот некоторые из его заявлений.

О позиции руководства России: "С одной стороны, у них есть некие обязательства и договоренности с Лукашенко. С другой стороны, они не хотят его открыто поддержать... при отсутствии абсолютной популярности у Лукашенко, а сейчас еще и практически потери легитимности в случае, если он будет откровенно фальсифицировать выборы. Но мы понимаем, что поддержать белорусский народ Россия, конечно, тоже не может. Поэтому то положение нейтралитета, которое приняла Россия, – мне кажется, единственное возможное... в этой ситуации. Оно отражает особенности характера отношений между Беларусью и Россией".

О задержании "вагнеровцев": "Это обычный, стандартный для него политический ход – когда он пытается отвлечь внимание общественности от реальных проблем, которые существуют в нашей стране. Это низкий уровень жизни, массовый отток населения, низкие зарплаты. То, что у нас нет политической свободы, то, что у нас бизнес криминализован. Поэтому пытается переключить внимание людей, как говорят военные, на "негодный объект", чтобы люди обсуждали ситуацию с какими-то мнимыми мифическими боевиками, а не действительно фокусировались на президентской кампании".

О тактике Лукашенко: "Он пытается у белорусов создать ощущение осажденной крепости. Осажденная крепость – это когда весь народ должен вокруг него мобилизоваться, сплотиться, а он предстанет единственным лидером нации, который эту нацию способен спасти. От врагов на юге со стороны Украины, от врагов на востоке со стороны России, от врагов на западе со стороны Польши и Евросоюза".

Он пытается у белорусов создать ощущение осажденной крепости

О возможности кровопролития: "Я не верю в то, что белорусская армия может применить оружие против собственного народа... Это не покроет ее славой, не сделает героической. Подвига никакого здесь нет. Просто она покроет себя позором. Между прочим, и бойцы внутренних дел, и бойцы белорусской армии, солдаты и офицеры, давали присягу на службу и на верность народу Беларуси, но не давали присягу служить Лукашенко и его семье. Поэтому я думаю, что они в самый критический момент вспомнят о том, кому отдавали присягу, и вспомнят, что такое честь. И не будут выполнять преступные приказы Лукашенко".

Все победы Александра Лукашенко 1994 – Александр Лукашенко, депутат Верховного Совета Беларуси, возглавлявший парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией, неожиданно для многих вышел в однозначные лидеры в первом туре первых в истории страны президентских выборов, набрав около 45% голосов. Во втором туре он был избран президентом, разгромив тогдашнего главу правительства Вячеслава Кебича: Лукашенко получил свыше 80% голосов, Кебич – более 17%. 2001 – Александр Лукашенко победил в первом туре, получив, по официальным данным, более 75% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, профсоюзного лидера Владимира Гончарика, проголосовали 15% избирателей. 2006 – победа Лукашенко, по официальным данным, оказалась еще более убедительной: он получил поддержку 82% избирателей, его основной соперник, оппозиционный политик Александр Милинкевич – чуть более 6%. Акции протеста оппозиции после выборов подверглись силовому разгону. 2010 – за Лукашенко, по данным ЦИК Беларуси, отдали голоса почти 80% проголосовавших. Оппозиционные кандидаты – бывший замминистра иностранных дел Андрей Санников, поэт Владимир Некляев, экономист Ярослав Романчук и другие – набрали чуть более или около 2% голосов каждый. В центре Минска после объявления результатов выборов произошли столкновения сторонников оппозиции с милицией и ОМОНом, сотни людей, включая ряд оппозиционных лидеров, подверглись арестам. 2015 – самая, по любимому выражению самого Лукашенко, его "элегантная победа": свыше 83%, по официальным данным. Ведущий оппозиционный кандидат Татьяна Короткевич получила около 4,5% голосов. Ни одни президентские выборы в Беларуси, кроме первых, 1994 года, не были признаны международными наблюдателями и организациями, равно как и ведущими демократиями мира, свободными и демократическими.

Официальная программа Светланы Тихановской, которая в значительной мере выступает как единый кандидат противников нынешнего президента, опубликована сегодня в белорусской прессе. В ней, в частности, обещано проведение в случае победы Тихановской в течение полугода новых выборов по полностью демократическим правилам; ограничение сроков пребывания в должности президента двумя; освобождение политзаключенных; изменение правил формирования избирательных комиссий; поддержка малого и среднего бизнеса; реформы системы образования и здравоохранения. "Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной «иглы»", – отмечается в программе Тихановской.

Еще один кандидат, Андрей Дмитриев, провел во вторник акцию в центре Минска, выступив с "альтернативным" обращением к парламенту. Он призвал депутатов назначить новые выборы (по Конституции они обладают таким правом): "Я считаю, что депутатам, как и всем белорусам, нужно делать свой выбор — голосовать. Если бы их не созвали так срочно, мы бы не вспомнили, какой властью обладает парламент. Я обращаюсь к депутатам Палаты представителей, воспользуйтесь той властью, которая у вас есть, предотвратите национальную катастрофу, станьте частью общего движения за нового президента, назначьте сегодня новые выборы, у вас есть такая возможность. Новые выборы дадут новый старт стране".

Независимость — наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем

Тем временем организация "Правозащитники за свободные выборы" сообщает о случаях отказа в регистрации их представителей в качестве наблюдателей на избирательных участках – под предлогом технических ошибок. Ранее ЦИК Беларуси ограничил число наблюдателей, присутствующих на каждом участке, тремя во время досрочного голосования и пятью – в основной день выборов 9 августа. Решение мотивировали коронавирусной инфекцией, хотя по официальным данным эпидемия в стране сейчас пошла на спад, и даже в ее разгар в Беларуси вводились лишь ограниченные карантинные меры, не закрывались предприятия и школы. Правозащитники и оппозиция критикуют действия Центризбиркома как намеренное ограничение возможностей для независимого наблюдения за выборами.