Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Сумма штрафов московских пассажиров за отсутствие масок достигла 210 млн 

За два месяца пассажиров московского транспорта оштрафовали в общей сложности на 210 миллионов рублей за отсутствие медицинских масок и перчаток. По данным главного контрольного управления Москвы, с середины мая по середину июля были оштрафованы более 42 тысяч пассажиров.

Обязательное ношение медицинских средств защиты в транспорте, магазинах и общественных местах ввели в Москве 12 мая, однако после того, как суточное количество заразившихся коронавирусом начало снижаться, власти ослабили контроль за соблюдением правил.

С начала августа, несмотря на заявления официальных лиц о "победе над коронавирусом", полиция вновь начала массово штрафовать пассажиров на всех станциях московского метрополитена. Штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте Москвы составляет пять тысяч рублей.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG