Сумма штрафов московских пассажиров за отсутствие масок достигла 210 млн 

За два месяца пассажиров московского транспорта оштрафовали в общей сложности на 210 миллионов рублей за отсутствие медицинских масок и перчаток. По данным главного контрольного управления Москвы, с середины мая по середину июля были оштрафованы более 42 тысяч пассажиров.

Обязательное ношение медицинских средств защиты в транспорте, магазинах и общественных местах ввели в Москве 12 мая, однако после того, как суточное количество заразившихся коронавирусом начало снижаться, власти ослабили контроль за соблюдением правил.

С начала августа, несмотря на заявления официальных лиц о "победе над коронавирусом", полиция вновь начала массово штрафовать пассажиров на всех станциях московского метрополитена. Штраф за отсутствие маски и перчаток в общественном транспорте Москвы составляет пять тысяч рублей.