Белорусский оппозиционер Цепкало обратился к Путину и россиянам

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, переехавший в Киев из-за опасения ареста, написал письмо президенту России Владимиру Путину и "гражданам России", сообщает телеканал "Дождь", в распоряжении которого оказался документ.

В письме Цепкало призвал Путина осудить "проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику", "не подставлять плечо Лукашенко" и "поддержать проведение свободных выборов" в стране. Оппозиционер считает, что у действующего президента Белоруссии никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения".

Также по мнению Цепкало, белорусы и россияне "одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть".

Отдельно белорусский оппозиционер высказал своё отношение к задержанию под Минском тридцати трёх российских наёмников. Цепкало назвал поведение белорусских властей по отношению к ним "неадекватным". По его мнению, россиян арестовали "по надуманным обвинениям", "жёстко и унизительно". "Очевидно, что Лукашенко решил грязно использовать их в своих внутриполитических играх для борьбы с альтернативными кандидатами и ужесточения уголовных статей", - резюмировал Цепкало.

Ранее Цепкало утверждал, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих в Белоруссии выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов, включая Александра Лукашенко, поскольку "российское руководство не хочет ссориться с белорусским народом".

Также оппозиционер направлял открытое письмо с просьбой "поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику" президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины.