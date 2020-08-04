Шойгу значительно поднял зарплаты военнослужащим

Министр обороны России Сергей Шойгу резко повысил зарплаты нескольким категориям военнослужащих, подписав приказ о ежемесячной надбавке для них. Об этом Шойгу сообщил на селекторном совещании в ведомстве.

Увеличение зарплат коснётся лётного состава, плавсостава, главного управления Генштаба и ракетных войск. Для офицеров ежемесячная надбавка составит 100% от оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%. Всего надбавки будут получать 45 тысяч военнослужащих.

В среднем размер надбавки, по словам министра обороны, составит 23 тысячи рублей в месяц. Это значит, что на исполнение приказа понадобится свыше миллиарда рублей из бюджета ежемесячно.

Как заявил Шойгу, приказ он подписал ещё три недели назад. Первые надбавки военным будут начислены задним числом - начиная с 1 июля.