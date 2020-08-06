Как Чернобыль и Хиросима. Ольга Абраменко – о коренных народах

"Уату умерла. Река – это наша мать, наш отец. И теперь она мертва. Мы потеряли эту реку. Она не вернется", – говорит женщина из племени кренак в юго-восточной Бразилии о реке Риу-Досе, куда в 2015 году в результате прорыва дамбы вылились десятки миллионов кубометров токсичных отходов. В результате глобальной кампании поддержки пострадавших в Великобритании скоро начнётся суд против владельца промышленного гиганта BHP Group. Ущерб оценивается в 6,3 млрд долл. "Убили озеро, убили реку, – говорят рыбаки долганы и нганасаны, пострадавшие от сброса токсичных отходов в реку Пясина на Таймыре. – Для Таймыра, наверное, это будет как... Как Чернобыль". "Норильский никель" оспаривает размер ущерба, нанесённого природе и людям в результате экологической катастрофы. "Нашу священную гору – это Лысая гора – начали взрывать. Взрывы у нас, как говорят, страшнее атомной войны, как в Хиросиме. Поднимается облако после взрыва, как грибы. Такие желтые, черные, и дым", – говорит жительница шорского поселка Казас, уничтоженного угольным разрезом в Кемеровской области. Вопрос о справедливой компенсации шорцам дебатировался в Комитете ООН против расовой дискриминации, однако до сих пор не решен.

"Убили", "Чернобыль", "Хиросима" – так коренные жители разных концов Земли описывают уничтожение своих исконных территорий, а с ними традиционного уклада, языка и культуры. Власти этой катастрофе способствуют, разница в том, насколько явно. В июле этого года президент Бразилии Жаир Болсонару наложил вето на положения закона о дополнительной помощи коренному населению страны во время эпидемии коронавируса. Офис президента заявил, что эти меры (доставка питьевой воды, информирование, усиление интернета и др.) "против публичных интересов" и "антиконституционны", так как требуют от правительства дополнительных ресурсов, которые неоткуда взять. Это не первый демарш Болсонару против коренных народов, которые оказались беззащитны перед пандемией. Приоритеты президента – пересмотр подходов к демаркации резерваций, ассимиляция коренных народов, массированный допуск добывающего и аграрного бизнеса на их земли – были ясны уже в ходе предвыборной кампании.

Не знаешь, что хуже: откровенный правый популизм Болсанару или законодательное лицемерие, которое мы наблюдаем в России. В результате недавнего голосования в 114-ю статью Конституции РФ была внесена поправка о том, что правительство "осуществляет меры, направленные на… снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны…" В то же время принимаются или обсуждаются законы, которые позволяют менять границы национальных парков или назначение земель (например, вступившие в силу поправки к закону "Об охране озера Байкал", позволяющие сплошные вырубки для расширения и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, отмена обязательной экологической экспертизы при модернизации магистралей или планируемые изменения в законе об особо охраняемых природных территориях).

Впрочем, и без новых поправок, расширяющих возможности ведения бизнеса, деятельность добывающих и промышленных компаний сказывается на положении коренных народов фатальным образом: происходит уничтожение их исконной среды проживания и природопользования, те самые "геноцид, этноцид и экоцид", в которых индейцы обвиняют президента Бразилии. Эти же слова нередко можно слышать и от представителей коренных народов России. Ответная риторика властей разных стран одинакова: изъятие земель оправдывается "общественными интересами" и "государственными нуждами", так как якобы служит источником налогов и доходов бюджета. Но как можно оправдать "общественными интересами" ущерб, наносимый здесь и сейчас не только природе Земли, но человечеству вообще – от исчезновения народов, языков и культур?

Возможно, городским жителям это трудно понять, но исконные территории служат коренным народам не просто местом жительства, но составляют основу их идентичности и благополучия. Земля – часть их мировосприятия и духовности, в отрыве от своих территорий и возможности вести традиционный образ жизни коренные народы утрачивают идентичность, язык и культуру. Именно поэтому коллективное право коренных народов на земли, территории и ресурсы имеет основополагающий характер и закреплено в главных международных документах по этой теме, Декларации ООН о правах коренных народов и Конвенции МОТ №169.

В преддверии 9 августа, Международного дня коренных народов мира, уместно вспомнить, что Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию МОТ №169 (1993) и в 2007 году воздержалась от принятия Декларации ООН. Камнем преткновения стали статьи о самоопределении коренных народов, их самоуправлении, праве на землю и ресурсы и праве на реституцию. В частности, как пишет эксперт по правам коренных народов и участник разработки декларации Михаил Тодышев, российская делегация заявила тогда, что статья о праве на землю "противоречит действующему российскому законодательству. Кроме того, Россия не может поддержать её принятие с учетом большого числа спорных вопросов во взаимоотношениях представителей коренных народов и промышленных предприятий, функционирующих в ареалах их проживания. Установление особых земельных прав коренных народов может осложнить поиск компромиссных путей разрешения данных проблем".

Я привыкла всё время работать, и потеря земли для меня – что смерть

Эти вопросы не решены до сих пор: федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов в РФ" закрепляет только право безвозмездного пользования землей; обширное поле для произвола властей создает отсутствие конкретного механизма применения федерального закона "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока". Чем обернулась для шорцев, телеутов и хакасов угледобыча в Южной Сибири, можно прочестьв новом отчете антидискриминационного центра "Мемориал". "Начиная с весны, мы кормились тайгой. Но сейчас у нас это всё уничтожили, и взамен оставили вот этот лунный пейзаж, где вообще глазу не за что зацепиться. Одни ямы, камни, безжизненные пространства", – говорит шорец из Кемеровской области.

Хакасы, а их насчитывается более 50 тысяч человек, не входят в список "коренных малочисленных" народов и не подлежат поэтому особой защите – под "государственные нужды" изымаются их частные владения. Жительница хакасского села рассказывает: "Я была из тех первых собственников, которые узнали, что наши земли будут изъяты в пользу угольщиков. Мой покос попал прямо на территорию, которую хочет забрать разрез. В районном суде я проиграла, областной суд вынес частичное решение в мою пользу. То есть часть моей земли все-таки должна отойти разрезу, а часть останется мне. После этого я уже никуда не обращалась. Несмотря на то что без этой земли жизни мне не будет, сил и средств бороться у меня тоже уже нет. Я привыкла всё время работать, и потеря земли для меня – что смерть".

Присутствие коренных народов на территориях углеразработок и необходимость специальных мер по их поддержке не упомянуты в Программе развития угольной промышленности России. В проекте стратегии социально-экономического развития Кемеровской области "Кузбасс–2035" не сказано о шорцах и телеутах, хотя в 2018 году представители этих народов подавали свои поправки в документ. Послушав выступление официального представителя России на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, представители коренных народов подготовили своё заявление, в котором говорится: "Коренные народы Сибири и цели устойчивого развития – это как два параллельных мира, между собой не пересекающиеся. Более того, нынешняя политика правительства России имеет четкую направленность на нарушение наших прав на земли, территории и природные ресурсы. В результате коррупции и проводимой политики наши традиционные земли и воды передаются государственному и частному бизнесу. И в это же время коренным народам ограничивают доступ к традиционному питанию, увеличивая количество нищих и голодающих в нашей среде, заставляющих наши народы чувствовать себя изгоями на родной земле".

Коренные народы России и мира нуждаются в нашей солидарности – чтобы, как сказал в 2005 году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, "в условиях мира и безопасности при уважении прав человека обеспечить им возможности для развития, в которых слишком многим из них слишком долго отказывали".

Ольга Абраменко – эксперт антидискриминационного центра "Мемориал"

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