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Власти Ливана назвали причиной взрыва в Бейруте сварочные работы

Взрыв в порту Бейрута, 4 августа 2020 года

Причиной сильного взрыва в поту Бейрута 4 августа стало неправильное хранение почти трёх тысяч тонн аммиачной селитры. Об этом заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб в твиттере. Он уточнил, что селитра хранилась на складе в течение шести лет.

Ливанский телеканал LBC International отмечает, что взрыв произошёл во время сварочных работ. Работники склада решили заделать небольшие отверстия, через которые на склад могли попасть вероятные злоумышленники и совершить кражу. Во время сварки произошла детонация.

Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров. По последним данным погибло не менее 73 человек, две с половиной тысячи получили ранения. Среди пострадавших - жена и дочь ливанского премьер-министра.

Взрыв произошёл перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году.

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