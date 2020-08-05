Чудовищный взрыв в столице Ливана Бейруте во вторник унес жизни как минимум ста человек, возможно, погибших много больше. Пострадавших и раненых – не менее 4 тысяч. Звук взрыва, который власти города уже сравнили с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, был слышен за сотни километров, даже на Кипре. Главная версия случившегося – сдетонировало огромное количество крайне небрежно хранившихся несколько лет опасных сельскохозяйственных удобрений, из которых производятся также взрывчатка и ракетное топливо. И у этой версии уже появились интересные детали.

Среди пострадавших - жена и дочь ливанского премьер-министра Хасана Диаба. В числе погибших – генеральный секретарь ливанской националистической (бывшей фалангистской) христианской партии "Катаиб" Назар Наджарьян. По предварительным данным, мощность взрыва превысила 3 килотонны в тротиловом эквиваленте (для сравнения – энергия взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, была равна, по разным оценкам, взрыву от 13 до 18 тысяч тонн тротила). Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров.

При этом дальнейший рост количества жертв из-за большого числа пропавших без вести неизбежен, тела погибших все еще извлекают из-под завалов рухнувших зданий. В числе прочих в Бейруте, как выяснила "Аль-Джазира", ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей. Граждан России, по данным на середину дня 5 августа, среди убитых и раненых нет. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

В Бейруте практически уничтожен морской порт, над городом до сих пор висит ядовитое облако. Предварительные выводы следствия: "При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые воры могли совершить кражу, на 12 пирсе порта произошли сперва возгорание ящиков с пиротехникой, а затем – детонация хранившихся поблизости, в одном из складов порта, 2750 тонн аммиачной селитры".

Примечательно, что полгода назад ливанские спецслужбы пытались расследовать, почему в порту Бейрута хранится такое количество аммиачной селитры (или нитрата аммония). В результате выяснилось, что груз представляет огромную опасность. Химически это – соль азотной кислоты, используемая в качестве компонента взрывчатых веществ и одновременно как азотное удобрение для полей. В очень многих государствах свободная продажа нитрата аммония даже в виде удобрений запрещена или ограничена. После террористического акта в Оклахома-Сити ограничения на продажу и хранение нитрата аммония были введены в некоторых штатах США. В результате взрыва нитрата аммония, обладающего повышенной летучестью, в воздух выбрасываются высокотоксичные оксиды азота и аммиак.

Места хранения аммиачной селитры и других схожих субстанций (вроде нитрата натрия) обязательно должны быть сверх-пожаробезопасными, причем там не должно быть никаких вытяжных шахт, труб и иных коммуникаций, где могли бы скапливаться взрывоопасные частицы. Никаких этих обязательных условий в порту Бейрута, где температура летом в крытых не кондиционированных помещениях достигает 60 по Цельсию, соблюдено не было. Но самое главное – этот опаснейший груз, очевидно, так хранился около 6 лет.

По информации ливанского канала LBCI, взорвавшуюся аммиачную селитру конфисковали в 2014 году с торгового судна"Rhosus", ходившего под флагом Молдавии – и принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска по имени Игорь Гречушкин. Об этой истории тогда много писали, например, "Новая газета", "Медиазона", а также и другие СМИ и расследовательские группы, в том числе Conflict Intelligence Team.

В 2013 году судно из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Когда ливанские власти выяснили, какой груз, в том числе, находился на "Росусе", аммиачную селитру примерно через год перевезли в один из портовых складов, а судну запретили выход в море. Большая часть экипажа смогла уехать из Ливана, но 4 человека, граждане Украины, оставались там фактически в заложниках еще около года – они до сих пор обвиняют Игоря Гречушкина в том, что он бросил их, судно и груз на произвол судьбы.

Борис Прокошев, бывший капитаном судна "Росус" во время его задержания в порту Бейрута, рассказал изданию Сибирь.Реалии, что судьба судна не интересовала ни владельца, пи получателей груза, ни кредиторов. При этом в том, что опасный груз оказался фактически брошенным в порту он винит власти Ливана: "Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать – идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор – и вот что получилось. Ну, и второе: этот нитрат аммония, удобрение, они могли бы вывезти на поля и запахать. Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный!", - сказал Прокошев.

На форумах в Интернете, посвященных морскому торговому судоходству, об Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, встречается много негативной информации – его обвиняют в невыплатах зарплат, наплевательском отношении к своим экипажам и судам, несоблюдении правил безопасности и даже мошенничестве.

Как напоминает знаток региона, аналитик агентства "Росбалт" Михаил Магид, Ливан сейчас и без того переживает тяжелые времена, связанные не только с пандемией коронавируса, но и с тяжелейшим экономическим кризисом. Даже до пандемии безработица среди молодежи достигала 40 процентов, в то время как система коммунальных услуг разрушалась.

Основное богатство в Ливане принадлежит местным банкам и лидерам этно-конфессиональных общин, которые возглавляют политические партии. Последние рассматривают различные области экономики и государственные ведомства как сферы, предназначенные для личного обогащения – и Ливан является одной из самых коррумпированных стран мира. Мусорный кризис и финансовый кризис в стране – результаты опасного сочетания некомпетентности и коррупции.

Взрыв 4 августа так же, очевидно, был вызван смесью коррупции и бесхозяйственности. Причем произошёл он перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году.

В последние сутки уже появилось довольно много конспирологических версий случившегося, которые столь же быстро опровергались. Некоторые арабоязычные СМИ писали, что на самом деле в Бейруте могли взорваться компоненты ракет, которыми связанная с Ираном шиитская группировка "Хезболла", контролирующая половину Ливана, собиралась обстреливать Израиль, и что даже взрыв мог стать результатом израильской диверсии и даже авианалета. Однако эти сообщения были опровергнуты и Израилем, и самой "Хезболлой". Армия обороны Израиля даже опубликовала в своем Twitter пост о намерении предложить Ливану гуманитарную и медицинскую помощь, в котором говорится "Пришло время для преодоления конфликта".

Президент США Дональд Трамп, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте "ужасной атакой". Он заявил, что встречался с американскими военными, и они, по его словам, считают катастрофу спланированным нападением, "основываясь на характере взрыва".