Зеленский попросил Лукашенко выдать задержанных в Белоруссии россиян

Владимир Зеленский попросил президента Белоруссии Александра Лукашенко передать Киеву задержанных под Минском россиян, подозреваемых в террористической деятельности на Украине. Президент Украины сказал об этом Лукашенко во время телефонного разговора 5 августа.

Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Минск готов сотрудничать с Киевом в рамках соглашений, подписанных с Россией и Украиной.

Белорусские спецслужбы задержали группу из 33 россиян в конце июля. У части из них имеется украинское гражданство. Минск считает задержанных членами частной военной компании Вагнера.

Российский консул в Белорусии заявил, россияне направлялись транзитом в одну из стран Латинской Америки.

Радио Свобода при анализе видео задержания россиян обратило внимание на то, что у тех были с собой суданские банкноты и телефонные карты. Судан, как следует из многочисленных расследований, одна из точек базирования ЧВК Вагнера.

Власти Белоруссии считают, что россияне могли быть причастны к подготовке массовых беспорядков во время выборов президента Белоруссии, которые должны пройти 9 августа. На выборах президент Александр Лукашенко столкнулся с конкуренцией со стороны оппозиции, часть которой объединилась вокруг кандидатуры Светланы Тихановской.

Среди задержанных россиян есть люди, ранее, как утверждается, воевавшие в Донбассе против украинских сил. Киев уже заявил, что будет добиваться экстрадиции большинства задержанных.