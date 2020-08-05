В Еврейской автономной области обрушился мост в ходе военных учений

Во время учений железнодорожных войск в среду в Еврейской автономной области обрушился мост, пострадали 18 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности. По данным "Интерфакса", обрушился железнодорожный мост. Первый заместитель главы Смидовичского района Борис Королев рассказал агентству, что военные помощь у администрации не запрашивали и никого не пускают на место происшествия.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что во время учений по наведению мостовой переправы произошло "самопроизвольное складывание одной из опор". В вооруженных силах заявляют о двух пострадавших.