Проректор МГУ задержан в Москве по делу о преднамеренном банкротстве

Следственный комитет задержал по делу о преднамеренном банкротстве бывшего проректора Московского государственного университета Алексея Гришина. Он занимал свой пост в МГУ до 26 июля, а раньше работал министром строительства Самарской области, напоминает “Интерфакс”.

Гришин подозревается в преднамеренном банкротстве мордовского предприятия, ущерб от которого кредиторам оценен в 183 миллиона рублей. Следствие проверяет законность вывода из компании средств на сумму около 900 миллионов рублей через офшорные структуры. Подозреваемый доставлен в Саранск.

Алексей Гришин — сын ректора престижного экономического Университета имени Плеханова Виктора Гришина. Гришин-старший был депутатом Госдумы трёх созывов и заместителем руководителя думской фракции “Единая Россия”. Отца и сына региональная пресса называет близкими людьми бывшего главы Республики Мордовия и бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

С поста министра в Самарской области Гришин ушёл в отставку в декабре 2016 года на фоне обысков в министерстве, напоминает “Идель.Реалии”. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества при укреплению берега Волги у села Рождествено напротив Самары.