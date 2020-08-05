Уволен преподаватель ВШЭ, рассказавший о гонениях в вузе

Преподаватель философии в Высшей школе экономики Виктор Горбатов, который ранее рассказал о готовящихся увольнениях сотрудников с оппозиционными взглядами, уволен из вуза.

Об этом Горбунов сообщил на своей странице в фейсбуке, отметив, что официального объяснения от руководства ВШЭ он пока не получил, но ему "и так всё понятно". Позже он рассказал, что ему предложили вакансии менеджера, коменданта и паспортиста, поскольку по трудовому кодексу администрация была обязана это сделать.

В начале июля Виктор Горбатов рассказал студенческому журналу Doxa, что вместе с ещё несколькими оппозиционно настроенными преподавателями он был включён руководством вуза в в список "неблагонадежных" сотрудников, которым грозит сокращение. В ВШЭ на это заявили, что "не ведут никаких чёрных списков".

В среду, после того, как Виктор Горбатов объявил об увольнении, одна из его студенток вышла к зданию ВШЭ с пикетом в поддержку преподавателя. В ответ сотрудники вуза вызвали полицию. Студентку задержали и заставили написать объяснительную, после чего отпустили без составления протокола.

Представители администрации Высшей школы экономики пока не комментировали увольнение Горбатова.