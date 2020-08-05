На участках в Белоруссии задержаны несколько независимых наблюдателей

В Белоруссии во второй день досрочного голосования на выборах президента страны правозащитники из центра "Весна" сообщили о задержании прямо на избирательных участках не менее 12 независимых наблюдателей.

В частности, были задержания на участках в Минске, в Витебске и Бобруйске,пишет агентство TUT.BY. Одновременно инициативная мониторинговая группа "Честные люди", о создании которой ранее объявил незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико, сообщила, что её наблюдатели зафиксировали днём ранее свыше 2-х тысяч нарушений законодательства. Часть из них связана с недопуском наблюдателей на участки, отказом присутствовать при опечатывании избирательных урн, запретом на доступ к протоколам результатов голосования.

Председатель ЦИКа Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что наблюдателей удаляют с участков с помощью милиции там, где нарушается общественный порядок. Среди перечисленных ею случаев – нахождение в местах для голосования в нетрезвом виде, угрозы другим наблюдателям, фотографирование и видеозапись без разрешения председателя комиссии. Также, как сказала Ермошина, заявления некоторых независимых наблюдателей об их неоправданном удалении с участков не соответствуют действительности.

Правозащитники из центра "Весна", который не зарегистрирован Минюстом страны, говорят, что на избирательные участки не смогли попасть большинство независимых наблюдателей. "Введённые ЦИКом квоты (не более трёх наблюдателей в дни досрочного голосования и не более пяти – в основной день 9 августа) сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения", - отмечают в "Весне". Среди прочего, в сообщении правозащитников подчёркивается, что большинство допущенных на участки наблюдателей представлены сейчас провластными общественными объединениями.

По данным ЦИКа, явка избирателей в первый день досрочного голосования составила почти 5%.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов. Среди них – действующий президент Александр Лукашенко. Он баллотируется на шестой срок. Основной соперник Лукашенко от оппозиции – Светлана Тихановская, вокруг которой объединились штабы арестованного Виктора Бабарики и еще одного незарегистрированного кандидата – экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

В интервью телеканалу "Настоящее время" Светлана Тихановская рассказала о препятствиях и трудностях при организации предвыборных митингов и встреч с избирателями. По словам Тихановской, в случае фальсификации выборов белорусы будут готовы защищать свои голоса.