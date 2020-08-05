Власти Кузбасса вернули жёсткие карантинные меры в связи с COVID-19

В пяти городах Кузбасса власти возобновили действие ограничительных мер в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперштаб по противодействию COVID-19.

Ограничения коснулись пяти городов, среди которых крупные региональные центры - Новокузнецк и Междуреченск.

Во всех пяти городах приостановлена работа детских кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. Спортивные тренировки разрешены только на открытых площадках и стадионах. Отделы МФЦ "Мои документы" будут принимать граждан по предварительной записи.

Вновь приостановлена работа залов кафе и ресторанов - они будут обслуживать клиентов только на летних верандах, а также в режиме доставки. Прекращено проведение спортивных мероприятий - за исключением трёх запланированных матчей по регби в Новокузнецке, которые пройдут без зрителей.

В Междуреченске приостановлена работа аттракционов, парикмахерских и салонов красоты, а также объектов розничной торговли - кроме продуктовых магазинов, магазинов, торгующих товарами первой необходимости, и маркетов с площадью торговых залов менее 400 квадратных метров.

Во всех городах Кузбасса приостановлена предварительная продажа билетов на спектакли и концерты.

Сообщается, что вновь введённые ограничения будут действовать как минимум до 20 августа.

Вместе с тем в среду также стало известно о росте заболеваемости коронавирусом в южных регионах России. В оперштабе связывают это с разгаром туристического сезона.

В Краснодарском крае начиная со 2 августа число заразившихся за одни сутки вновь стабильно превышает сто человек. Большинство заражений фиксируются в Краснодаре и Сочи.

В Ставропольском крае значительный ежедневный прирост числа инфицированных отмечен после 15 июля. За последние сутки заразился 121 человек.

При этом представители Роспотребнадзора и местные власти называют рост заболеваемости "незначительным" и "некритичным". Курорты продолжают принимать туристов, не вводя новые ограничения. В городах работают кафе, фитнес-центры, бассейны и аквапарки.