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Роскосмос потратил 23 млн рублей на переговорную комнату в офисе 

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин

Госкорпорация "Роскосмос" потратила 22 миллиона 900 тысяч рублей на обустройство переговорной комнаты в одном из своих зданий в Москве, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

За эти деньги комната, планировку которой определит подрядчик – компания "Ай Ко", будет оборудована большим экраном, несколькими дисплеями, столом на двадцать одну персону и системой затемнения помещения.

В Роскосмосе объясняют, что обустройство переговорной комнаты необходимо для "обеспечения информационной поддержки проводимых мероприятий, повышения оперативности решения задач и снижения командировочных издержек за счёт использования средств видео-конференц-связи".

Отдельно отмечается, что компания "Ай Ко" за последние восемь лет получила господрядов более чем на два с половиной миллиарда рублей.

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