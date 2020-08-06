Госдепартамент: Кремль создал "экосистему" дезинформации

Госдепартамент США обнародовал в среду отчет, в котором говорится о том, что Кремль создает разветвленную "экосистему", с помощью которой он распространяет дезинформацию о коронавирусе и другие пропагандистские материалы. Цель - ввести аудиторию в замешательство и создать чувство страха.

"Экосистема зиждется на пяти столпах, - говорится в отчете. - Это официальные правительственные сообщения, финансируемые государством материалы, распространяемые по миру, культивирование дружественных источников информации, использование социальных сетей в качестве оружия и распространение дезинформации с помощью киберсредств". Авторы отчета возлагают на Кремль прямую ответственность за создание и развитие этой экосистемы в рамках масштабной стратегии использования информации как оружия. В отчете упоминается семь сайтов, к услугам которых прибегает Кремль. Самый крупный и популярный из них Global Research, базирующийся в Канаде. Основная их цель - тиражирование конспирологических версий, связанных с пандемией коронавируса и ложной информации по многим вопросам", - заявила представитель Госдепартамента Леа Гэбриэл.

В заявлении российского посольства в Вашингтоне этот отчет характеризуется как попытка предотвратить возобновление сотрудничества между США и России в области безопасности. "Любые голоса, которые противоречат Вашингтону квалифицируются как "дезинформация" на службе Кремля и российской разведки", - заявил пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин.