Парламент Таджикистана назначил президентские выборы на 11 октября

Две палаты парламента Таджикистана на совместной сессии назначили выборы президента страны на 11 октября. Об этом сообщает Таджикская служба Радио Свобода со ссылкой на руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии республики.

Согласно закону, политические партии, профсоюзы областей, городов и районов теперь могут выдвигать кандидатов на пост будущего президента Таджикистана. Предыдущие президентские выборы состоялись в стране 6 ноября 2013 года.

Это будут шестые президентские выборы с момента обретения Таджикистаном независимости от СССР. С 1994 года на всех выборах побеждает бывший председатель Верховного совета республики Эмомали Рахмон. Он считается фаворитом и на будущем голосовании.

Президент Таджикистана избирается сроком на 7 лет. Кандидаты в президенты должны прожить в Таджикистане не менее 10 лет, владеть таджикским государственным языком, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет. По мнению международных наблюдателей, которые мониторили ход предыдущих выборов в Таджикистане, ни одни из выборов не были демократическими, прозрачными и не соответствовали международным стандартам.