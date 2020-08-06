Суд закрыл "Новое величие"

Сегодня Люблинский суд Москвы оглашает приговор по делу “Нового величия” - якобы экстремистской организации, созданной несколькими молодыми людьми. Почти вся доказательная база обвинения строится на показаниях одного из участников организации, которого остальные члены “Нового величия”, их адвокаты и правозащитники считают провокатором, возможно, связанным с силовыми структурами. В момент публикации этого анонса, судья еще не закончила чтение приговора, но из его преамбулы следует, что он точно не будет оправдательным. Прокуратура затребовала различные сроки для семерых обвиняемых, от 7,5 лет колонии Руслану Костыленкову до условного срока в 4 года для Анны Павликовой.

Дело “Нового величия” и приговор по нему обсудят правозащитник Николай Кавказский, адвокат Каринна Москаленко и один из участников дела, Сергей Гаврилов. Эфир в 19:05 по московскому времени.