За пять лет Россия уничтожила 36 тысяч тонн санкционных продуктов 

С 2015 года российские власти уничтожили свыше 36 тысяч тонн санкционных продуктов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальные данные Россельхознадзора.

Большинство товаров, по сообщению ведомства, поступали путём "ложного транзита" через страны Евразийского экономического союза – Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию. Таким образом в Россию пытались, в частности, провезти мясо и сыр.

В августе 2014 года Владимир Путин в ответ на санкции, введённые Западом из-за аннексии Крыма, подписал указ о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые эти санкции поддержали. Изначально под действие указа попали США, страны ЕС, Австралия, Норвегия и Канада, с августа 2015 года в список были включены Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, с января 2016 года – Украина.

Первоначально эмбарго было введено сроком на один год, но затем его ежегодно продлевали.

В июле 2015 года Путин подписал дополнительный указ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ". Согласно документу, продукты, поступающие из стран, попавших под российские санкции, подлежат уничтожению. Под действие указа попали мясная, рыбная и молочные продукции, овощи, фрукты, субпродукты, животный жир и животное масло.

В Кремле необходимость уничтожения продуктов объясняли "увеличением объёма контрабанды, которая наносит стране экономический ущерб".