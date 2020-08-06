"Фонтанка": медикам в Петербурге не выплатили страховку за COVID-19

Санкт-Петербургское издание "Фонтанка" сообщило, что страховые выплаты получили 1,5 из 2,5 тысяч медиков, заразившихся коронавирусом. "Фонтанка" ссылается на переписку администрации Петербурга с городским комитетом здравоохранения, не уточняя, из каких источников ее получила.

"По состоянию на 28 июля 2020 года в Санкт-Петербургское региональное отделение фонда соцстраха переданы сведения о 2410 заболевших медиках, при этом расследование завершено и оформлены выплаты лишь в отношении 1577," - говорится в тексте переписки. Также в письме сообщается, что из 60 умерших от коронавиурса медиков, выплаты оформили только в двух случаях. В администрации Петербурга подлинность переписки, на которую ссылается "Фонтанка", подтвердить не смогли.

Ранее губренатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что в Петербурге COVID-19 заразились более 7000 медиков.