В Минске тысячи людей пришли на встречу с Тихановской. Видеотрансляция

В Минске вечером в четверг в Киевском сквере собрались сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который планировалось провести в расположенном неподалёку парке Дружбы.​

Решение отменить митинг было принято штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвящённый Дню железнодорожных войск.

В Киевском сквере городские власти проводили День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, объединившиеся в один оппозиционный штаб, пришли в сквер, по словам представителя кандидата, пришли туда как "граждане Беларуси"​. На фото и видео из сквера видно, что собрались сотни, возможно - тысячи людей.

Очевидцы пишут, что люди, отвечавшие за программу официального мероприятия, включили в сквере песню "Перемен" Виктора Цоя, что собравшиеся встретили с восторгом.

Собравшиеся в сквере двинулись шествием по улицам Минска, о задержаниях не сообщается.