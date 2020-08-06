В Минске тысячи людей пришли на встречу с Тихановской. Видеотрансляция

В Минске вечером в четверг в Киевском сквере собрались сторонники кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Люди собрались, несмотря на отмену митинга Тихановской, который планировалось провести в расположенном неподалёку парке Дружбы.
Решение отменить митинг было принято штабом в связи с тем, что городские власти решили провести в это же время и на той же территории праздник, посвящённый Дню железнодорожных войск.
В Киевском сквере городские власти проводили День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, объединившиеся в один оппозиционный штаб, пришли в сквер, по словам представителя кандидата, пришли туда как "граждане Беларуси". На фото и видео из сквера видно, что собрались сотни, возможно - тысячи людей.
Очевидцы пишут, что люди, отвечавшие за программу официального мероприятия, включили в сквере песню "Перемен" Виктора Цоя, что собравшиеся встретили с восторгом.
Собравшиеся в сквере двинулись шествием по улицам Минска, о задержаниях не сообщается.
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах, – банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации. При этом он покинул страну, опасаясь преследования.
- После ареста Тихановского его жена Светлана приняла решение участвовать в выборах. ЦИК зарегистрировал её. Вокруг Тихановской объединились другие штабы незарегистрированных оппозиционных кандидатов.
- Президентская кампания также проходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой. Лукашенко прямо обвиняет Россию (хотя и не лично Владимира Путина) во вмешательстве в выборы. Несколько дней назад в Белоруссии были арестованы 33 гражданина России, которых белорусские власти обвинили в подготовке беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой "ЧВК Вагнера". Москва отвергает обвинения.
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