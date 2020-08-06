Смоленского губернатора от ЛДПР спонсирует депутат от "Единой России"

В Смоленской области избирательную кампанию действующего губернатора Алексея Островского, который представляет партию ЛДПР, спонсирует депутат областной думы от "Единой России" Валерий Разуваев, выяснили "Открытые медиа". Одновременно с этим фирмы, зарегистрированные на Разуваева и его близких, получили за последние годы сотни госконтрактов.

По данным СМИ, на избирательный счёт Островского, который зарегистрировался кандидатом на выборы 27 июля, поступили 1 миллион 200 тысяч рублей от четырёх фирм: "Лаваш", "Флагман", "Торгсервис" и "Лидер". Первые две напрямую принадлежат депутату Разуваеву, "Флагман" зарегистрирован на его жену, а "Торгсервис" - на знакомого дочери. При этом все четыре компании занимают офисы по одному адресу в Смоленске: Краснинское шоссе, 29.

Отмечается, что фирма "Лидер" за последние годы получила 25 госконтрактов на поставку кормов для животных в колонии Смоленской области, а фирма "Лаваш", которая занимается поставкой продуктов питания в бюджетные учреждения - 670 контрактов на сумму свыше 271 миллиона рублей.

По информации "Открытых медиа", ранее Валерий Разуваев уже финансировал избирательную кампанию Алексея Островского: в 2015 году он вложил в избирательный фонд члена ЛДПР 7 миллионов рублей.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут в единый день голосования 13 сентября.