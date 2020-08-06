Bloomberg: московским чиновникам предлагают привиться от COVID

Некоторые московские медики и чиновники правительства Москвы получили предложение привиться от коронавируса вакциной, которая ещё не зарегистрирована, но регистрация которой ожидается в ближайшее время. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

Речь идёт о вакцине, разработанной институтом имени Гамалеи. Ожидается, что в этом месяце она может получить предварительную регистрацию, а в сентябре может начаться её массовое производство. Тем самым она может стать первой зарегистированной в мире вакциной.

При этом подробные данные о проведённых испытаниях не были опубликованы, а скорость разработки вакцины вызывает вопросы специалистов.

В приглашении принять участие в вакцинации, тем не менее, говорится, что вакцина безопасна - пишет Bloomberg. В пресс-службе правительства Москвы эту информацию комментировать не стали.

Как пишет "Эхо Москвы", среди тех, кто получил приглашение сделать экспериментальную прививку, был заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов. Он отказался делать прививку.