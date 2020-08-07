Многие российские артисты отказались от выступлений на бесплатных концертах, которые запланированы в Белоруссии за день до президентских выборов. Об этом сообщает Tut.by. Выступления отменили Леонид Агутин, Григорий Лепс, "Кар-Мэн", Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Rasa и Джаро & Ханза. Кроме того, от выступления отказались белорусский певец Мэвл и американские рэперы Tyga и Saint Jhn.

Накануне министерство культуры Белоруссии сообщило, что 8 августа в 13 крупных городах страны пройдут бесплатные концерты "За Беларусь". В социальных сетях артистам, выступление которых было анонсировано, стали массово писать сообщения, в которых их призывали не поддерживать режим Александра Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа. Предвыборная кампания проходит на фоне массовых протестов против действующего президента Александра Лукашенко, который избирается на шестой срок подряд. Власти арестовали двух оппонентов Лукашенко, собиравшихся участвовать в выборах, – банкира Виктора Бабарико и популярного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского. Ещё одному кандидату от оппозиции, бизнесмену Валерию Цепкало ЦИК отказал в регистрации.

4 августа в Белоруссии началось досрочное голосование на выборах. За первые три дня в нём, по официальным данным, проголосовали 22,47 процента избирателей, сообщает "БелТА" со ссылкой на ЦИК страны. Это значительно больше, чем на предыдущих выборах, напоминает издание Tut.by.

На прошлых выборах за этот период заявлялось о явке 18,67 процента, в 2010 году за три дня досрочно проголосовало 11,7 процента, в 2006 — 9,1 процента. Белорусская инициатива "Честные люди" заявила, что явка в ходе досрочного голосования завышается властями, что может свидетельствовать о масштабных фальсификациях.