Минюст США хочет конфисковать недвижимость украинского миллиардера

Министерство юстиции США потребовало конфисковать недвижимость, которая может быть связана с бывшими владельцами украинского Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следствие считает, что два офисных здания были куплены в Соединённых Штатах на деньги, выведенные с Украины.
Речь идёт об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). Их общая стоимость составляет 70 миллионов долларов.
Американский Минюст утверждает, что Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка миллиарды долларов, после чего приобрели через посредников в США коммерческую недвижимость и предприятия.
- Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов контролируют несколько компаний, оперирующих в Соединенных Штатах. Одна из них - Optima Management Group - является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. В начале августа агенты Федерального бюро расследований провели в компании обыск.
- Ранее американские СМИ сообщали о том, что ФБР расследует причастность Коломойского к отмыванию денег, но спецслужба отказалась комментировать эту информацию. Адвокат Коломойского в интервью изданию Daily Beast настаивал, что его клиент не причастен к незаконной деятельности.
- Приватбанк являлся на Украине крупнейшим частным банком. В 2016 году его национализировало правительство. Коломойского обвинили в незаконном выводе денег из банка. После этого бизнесмен покинул страну. Весной 2019 года суд в Киеве признал, что национализация Приватбанка прошла с нарушениями.
- Считается, что Коломойский входит в близкое окружение украинского президента. После инаугурации Владимира Зеленского в мае 2019 года бизнесмен вернулся на Украину.
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