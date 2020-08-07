Минюст США хочет конфисковать недвижимость украинского миллиардера

Министерство юстиции США потребовало конфисковать недвижимость, которая может быть связана с бывшими владельцами украинского Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Следствие считает, что два офисных здания были куплены в Соединённых Штатах на деньги, выведенные с Украины.

Речь идёт об офисных зданиях в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас). Их общая стоимость составляет 70 миллионов долларов.

Американский Минюст утверждает, что Коломойский и Боголюбов вывели из Приватбанка миллиарды долларов, после чего приобрели через посредников в США коммерческую недвижимость и предприятия.