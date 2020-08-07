"Самое грязное дело путинской эры". Блогеры о деле "Нового величия"

Суд вынес приговор по одному из самых громких политических дел последних лет – делу о создании экстремистского сообщества под названием "Новое величие", участники которого, как утверждает следствие, намеревались совершить государственный переворот. Самой молодой из них, Анне Павликовой, на момент задержания не было 18 лет. В качестве доказательств виновности следствие использовало в том числе переписку в телеграм-чате, а часть показаний, как утверждают обвиняемые, были добыты под пытками. Адвокаты и правозащитники считают дело полностью сфабрикованным.

Несмотря на широкую общественную кампанию в поддержку участников дела, суд приговорил их к максимальным срокам заключения. В оценке приговора либеральная общественность была единодушна.

Сергей Смирнов

Три человека по "Новому величию" получили реальные сроки. И они громадные: от 6 до 7 лет. Костыленков получил максимум, Карамзин – 6,5, Крюков – 6.



Четверым дали условные сроки, но они прямо гигантские! Дубовик получила 6 лет, Павликова – 4 года, Рощин 6,5 лет и Полетаев – 6 лет условно. Причем он единственный, кто выходит из СИЗО на свободу.



Сроки такие, что даже с учетом день за полтора в СИЗО осужденным еще очень долго сидеть. Людоедские сроки, чудовищное дело, которое длилось бесконечно.

Анна Наринская

Чудес не бывает.

Леонид Волков

Кошмарный приговор по Новому Величию.

Они как бы хотят показать – типа "не работает больше ваш общественный резонанс". Поглумиться хотят. Мстят за то, что по нескольким резонансным делам пришлось пойти на попятную в последние месяцы (по Дмитриеву, по "Седьмой Студии").

Выдумали "экстремистскую организацию" от начала и до конца, похватали случайных ребят, пытали, насиловали кухонным молотком – и дали не просто реальные сроки, а чудовищные, такие, как прокурор просил, по 6-7 лет; а кому условные – тем тоже ровно по запрошенному, и тоже по 6 лет.

Начиналось это дело с фсбшной провокации и с желания какого-то мелкого жулика звездочку на погоны срубить – но закончилось показательной расправой над гражданским обществом. Для них главное показать, что они больше не хотят прогибаться. (Конечно, не хотят!)

Это дело и этот приговор – кошмарное преступление Путина и его мерзотных "силовиков", одно из худших.

Анастасия Овсянникова

Садистские, нелюдские приговоры.

Как у нас заведено, самый жестокий – парню, которого хуже всех пытали.

Антон Долин

Пожалуй, самое грязное и гнусное из политических дел путинской эры.

Позор государству, в котором происходит такое. Позор всем нам.

Александр Морозов

Это был день приговора по "Новому величию". Написать нечего. Потому что это мрак беззакония в библейском смысле, идущий потоком: Серебренников, Дмитриев, крымские татары, Новое Величие, Сафронов, Фургал, одиночные пикетчики, которых теперь трясут по всей стране и прочая и прочая.

(*"на темной стороне правосудия").

Ольга Романова

5 августа был день памяти расстрелянных в Сандармохе. В Берлине тоже, мы собираемся у памятника жертвам сталинизма. Здесь есть такой – в ста метрах от памятника жертвам нацизма. Они почти одинаковые, эти два памятника. Только у нацизма есть дата начала и дата конца. А у сталинизма нет.

Репрессии не кончились. 6 августа был вынесен приговор по делу "Нового величия". Парней пытали. Парней насиловали. А потом приговорили.

Ничего не кончилось. И не кончится.

Многие комментаторы считают, что по-настоящему судить за это дело нужно тех, кто его сфабриковал и вынес приговоры. Особенное внимание привлекает фигура ключевого свидетеля по делу Руслана Д., который придал "Новому величию" подобие организации (снял помещение, написал устав, собирал членские взносы) – всеобщую уверенность в том, что он был провокатором со стороны, косвенно подтвердил и суд.

Федор Сваровский

"Новое величие". При помощи провокатора можно посадить буквально любого ребёнка. Отсутствие состава преступления – не причина для оправдания. Впрочем, увы, ничего нового.

Денис Панин

А фсбшника, который создал это "н.в.", на сколько посадили?

Екатерина Барабаш

Нашему государству к позору не привыкать, да и нас уже удивить трудно. Но все-таки дело "Нового величия" – это совсем уже лютый ад, какой-то злобный перевертыш, когда на скамье подсудимых оказались совсем не те, кто должен был. Должны были – провокаторы, а оказались их жертвы. Ребята, которые просто хотели, чтобы в их стране плохая власть сменилась хорошей. То есть того, чего хочет в любой стране любой нормальный человек и с чем он всегда может открыто выступить. У нас теперь за это бросают за решетку на долгие годы. Отвратительное государство, мерзейшая подлая власть, трусливая, тупая, бессильная в своей злобе полицейская тварь.

Андрей Лошак

Сегодня трем молодым людям из "Нового величия" – организации, которую создал и "оформил" провокатор из ФСБ, – дали по 6-7 лет реального срока. Интересно, как себя сейчас чувствует Руслан Д.? Радуется? Принимает поздравления коллег? Или мысль о том, что он совершил мерзость, от которой до конца жизни не отмоешься, немного омрачает ему праздник? Ребята, которые ему доверились по молодости и наивности, скоро по этапу пойдут, а он куда? В баньку с друганами обмывать новую звездочку? В Крым с возлюбленной прыгать в волнах и пьяным горланить в караоке? Как эти люди научаются отделять частное от общего? Так, чтобы радоваться жизни без мальчиков кровавых в глазах? Риторические вопросы, которые можно задать любому винтику этой поскудной системы. Но даже в ней Руслан Д. и его кураторы сумели занять выдающееся место законченных негодяев.

Лев Рубинштейн

Участь провокатора во всей истории цивилизованного человечества была раз и навсегда обозначена и предопределена известным евангельским сюжетом.

Впрочем, существуют государства вроде нашего, где провокатор и стукач – это не провокатор и стукач, а вполне почтенные члены общества и пламенные патриоты.

Олег Лекманов

Россия, это страна, где сажают в тюрьму за мыслепреступление, в данном конкретном случае – еще и навязанное. Страна, где провокаторы из "Бесов" Достоевского празднуют победу. Вот такие дела, ребята((((((

То, что ряд участников получили условные сроки, прокремлевские блогеры сочли проявлением необычайного гуманизма.

Андрей Вышинский

Суд вынес гуманный приговор фигурантам дела "Нового величия", оправдательные приговоры могли бы дать возможность вовлечения в противоправную деятельность других молодых людей, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.



"Приговор, с одной стороны, очень гуманный, но, с другой стороны, и очень логичный. Те, кто конкретно занимался подготовкой, обучением остальных участников, как проводить теракты, те получили очень гуманные сроки. То, что [суд] отпустил девочек, я этим очень доволен, Совет об этом давно говорил", – сказал Кабанов.

Либеральные комментаторы эту позицию не разделяют.

Алхас Абгаджава

Жернова судебной системы продолжают перемалывать с одинаковой эффективностью виновных и невиновных.

Попадающиеся изредка камешки под напором общества система выплевывает, изрядно обтесав их.

Кто-то выдает это, как М. Симоньян, за эффективность системы, или милость власти.

Но все меньше, заметно меньше, общество соглашается с тем, что "условно" – это подарок.

Условно 4, 5 или 6 лет лишения свободы – это вовсе не подарок и не милосердие! Это кость, брошенная толпе.

Неправосуден приговор, если нет преступления, независимо от размера или характера наказания.

Проблема сегодняшнего суда в том, что, став заложником силовой корпорации, он уже не может изображать законность. Вернуть потерянное доверие не может и подавно.

Но самое трагичное для судей – это то, что именно суд, в итоге, примет на себя удар за все, что нафабриковано операми, дознавателями, следователями, поддержано и согласовано прокурорами.

Все перечисленные могли ошибаться по отдельности, могли злоупотреблять, каждый в меру своей необходимости, могли в конце концов, выполнять незаконный приказ.

Но у суда нет таких оправданий. Суд видит всю картину целиком!

Суд полномочен все исправить! И суд должен это делать, так как это его основное назначение!

А он об этом предпочел забыть...

Евгения Альбац

Пищевая цепочка в действии: странно только, что хоть кто-то в приговоре по делу "Нового величия" получил условно. Думаю, путинский сексизм помог – ну девочки, ладно, свои двушечки уже отбыли. Я думаю, пора перестать удивляться и ахать при каждом таком приговоре. Это не значит, что надо замолчать или перестать бороться. Но полезно сказать себе:

Я открою окно, я высунусь,

Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!

Вижу: бронзовый генералиссимус

Шутовскую ведет процессию!

Он выходит на место лобное –

Гений всех времен и народов! –

И, как в старое время доброе,

Принимает парад уродов!

Уроды у власти – это диагноз.

Отдельная дискуссия развернулась вокруг вопроса, почему суд не отверг показания провокатора.

Аркадий Пильдес

У меня вопрос к тем, кто вникал в подробности дела "Нового величия".

Я понимаю, что ребята эти ничего плохого не сделали и стали видимо жертвой провокации ФСБ, вступив в организацию, созданную только для того, чтобы их и посадить.

Но скажите, чем принципиально это дело отличается от историй, о которых мы время от времени слышим из новостей, когда спецслужбы разных стран устраивают по подобным схемам террористические ячейки, фиктивные продажи оружия и наркотиков и тому подобное именно с целью выявления и последующей посадки потенциальных преступников?

Наталья Маршалкович

Речь не о внедрении оперативника в группу террористов. Этот оперативник пришел в обычный чатик поклонников Мальцева, сам организовал их в группу, спровоцировал на написание устава организации, чтобы утяжелить статью – и привет. Ему звездочка, а им срокА.

Лена Землинская

Сотрудникам правоохранительных органов запрещается склонять либо как-то агитировать граждан к совершению противозаконных деяний (4 статья Федерального закона № 211).

Остап Кармоди

Про Новое Величие.

Чем Россия отличается от Германии?

Тем, что в 2003 немецкий суд отказал правительству в требовании запретить абсолютно реальную и действующую неонацистскую партию на том основании, что в этой партии действовали правительственные агенты, один из которых писал её программные документы.

Суд заключил, что поэтому действия неонацистов нельзя отделить от действий правительства и нельзя утверждать, что они сами планировали что-то плохое.

Есть и мнение, что дело могло бы кончиться иначе, если бы общество активнее вступалось за обвиняемых.

Варвара Горностаева

А знаете что? Наивно думать, что суд решил бы иначе. Но. У суда должны были собраться не сотни, а тысячи, десятки тысяч. На многомиллионную Москву всего несколько сотен? Вот такая у нас солидарность.

Дмитрий Гудков

В этом приговоре – 200 человек, которые пришли сегодня к суду. Не 2 тысячи, не 20 тысяч. Нет тех самых "всех за одного", хотя одни за всех уже сидят.

В этом приговоре – силовики, узурпировавшие власть в стране.

В этом приговоре – сломанные судьбы 7 человек. И все наши в будущем. Потому что если можно посадить на пустом месте на дикие сроки кого угодно, то следующие – мы.

Майкл Наки

Общественное внимание работает. Вытащить Павликову и Дубовик из СИЗО удалось только благодаря нему. Это фактически спасло им жизнь. Условные сроки для них – также заслуга освещения процесса и фокуса внимания конкретных журналистов, активистов, правозащитников.

Общественного внимания мало. И держится оно очень плохо. Тема несправедливых приговоров и уголовных дел ни за что – очень токсична. Люди бояться даже представлять себя или своих близких на месте обвиняемых. Поэтому они всячески игнорируют эти процессы в массе своей. Также важно зафиксировать, что тактика измора работает. Дело "Нового величия" длилось бесконечно. И даже в моменты редкого медийного интереса, долго внимание не фокусировалось.

Системе всё равно, кого и за что сажать. Она не имеет ничего против того, чтобы самой создавать дела, самой их разрабатывать и самой выносить приговоры. Ни о какой состязательности не может идти и речи. Дело абсолютно прозрачно для всех, кто хотя бы поверхностно обращает на него внимание. Оно сделано из ничего руками конкретного провокатора, который, скорее всего, работает на ФСБ, и зафиксировано человеком, который точно работает на угрозыск. Надо не забывать и про ещё одного провокатора, который всячески пытался подтолкнуть участников к покупке оружия.

Пытки со стороны силовиков безнаказанны. Абсолютно. Сомнений в том, что они имели место, нет почти ни у кого. Однако уголовные дела не возбуждены. Никто не привлечён к ответственности.

О пытках Руслан Костыленков, которого следствие считает главой сообщества, подробно рассказал в письме, которое опубликовала "Медуза".

Приговор суда многие комментаторы сочли свидетельством того, что пытки в России отныне легитимизированы.

Григорий Чхартишвили

НОВОЕ ВЕЛИЧИЕ

Запомните эту дату – 6 августа 2020 года. Сегодня пытка и провокация в России признаны нормой. Приговор Люблинского суда их узаконил.

Сергей Пархоменко

От сегодняшнего приговора по делу "Нового Величия" я ждал ответов на два вопроса, значение которых далеко выходит за рамки этого конкретного процесса.

1) Как относится суд к показаниям, добытым под пытками и к самой практике выбивания показаний при помощи физических истязаний? Я имею в виду случай Костыленкова: его пытали, его показания даны под пыткой, и в суде он отказался от этих показаний.

Ответ получен: суд как от в чем не бывало продолжал опираться в приговоре на эти показания.

2) Как относится суд к действиям провокатора, выдумавшего несуществующую "экстремистскую организацию" и собственными усилиями обеспечившему всю ее "деятельность",– из соображений корысти и из желания подучить служебное поощрение?

Ответ получен: суд уважает труд провокатора, становится на его защиту и с готовностью использует результаты его подлого труда.

Итог: сегодняшняя Россия – режим, опирающийся на пытки и провокации. И подтверждающий важность этих своих устоев в суде.

Алена Попова

Дикие сроки по делу Нового величия присудит человек в мантии судьи по фамилии Маслов. Делу, в котором силовик-провокатор сыграл главную роль. Но судья будто и не заметил. Как бы провокатор есть, но как бы и нет. Дело, где часть показаний были выбиты под пытками. И пытки эти доказаны. Но судья и этого будто не заметил. Какая прелесть-быть провокатором в нашей кгб-России. Скоро будет самая высоко востребованная вакансия в стане силовиков. И образования не надо. Не надо знать законы. Потому что если ты силовик-провокатор, то системка тебя обожает. Ты-звезда больших и малых. Если ты провокатор, то ты и есть сама система. Ты можешь отомстить молодым ребятам и девушкам за все свои обиды по отношению к жизни, потому что ты-гвоздь системы, которая умеет и знает только опыт Папы Вовы из КГБ. И которая обожает уроки Геббельса с его заточенной пропагандой.

Что происходит? Да, блин, ясно, что происходит. В Хабаровске народ слаженно и сильно вышел. А в Екатеринбурге уже дергают активистов за поддержку хабаровчан в полицию.

Система, построенная по образу и подобию всеобщего КГБ, выходцем из КГБ, вполне и предельно чётко ради звёзд на погоны ломает людей. И будет ломать, пока в нас есть хотя бы чуть страха. Такая гнилая система существует именно в нынешнем виде только тогда, когда есть исторический страх и когда немного людей борются за то, чтобы система подчинялась законам в первую очередь сама. Писаным законам, а не своим законам, которые удобны только для винтиков системы.

Когда каждый или многие поймут, что страна снова не должна превращаться в большой и всеобщий концлагерь, когда каждый поймет, что не надо геббельской пропаганды и сталинизма сейчас, что не надо обратно в учебник истории с миллионами расстрелов и посадок невиновных, тогда все изменится!

Ирина Левонтина

Новое величие. Ужасный приговор. И ведь судья, уверена, говорит себе: "Я сделал для них все, что мог. Буквально из огня вытащил. Ну не всех смог, да" Но меня уже несколько дней мучает другое.

Когда появился рассказ Костыленкова о пытках, один хороший (без иронии) человек написал: "Ну вот если бы было юридически безупречное доказательство пыток!" И щедро добавил: "Всего одно!"

И вот я думаю: что такое юридически безупречное? Если бы палачи записали пытки на видео да еще любезно предоставили его прогрессивной общественности? Такое иногда, как ни странно, случается, но рассчитывать на это, по-моему, не стоит. Да и была бы запись – сколько раз мы такое видели: запись в судебном заседании не исследовалась (что мешало?). Еще любимое: противоречит материалам дела. Помогла ли Котову легально полученная запись с городской камеры, где он просто идет по улице, никакого плаката в руках нет, а его винтят. И что? И ничего. Это и есть один из эпизодов нарушения правил проведения массовых мероприятий. Котов сидит, если кто не помнит. Помогла ли Косенко (Болотное дело) видеозапись, на которой видно, что он стоит в нескольких метрах от драки? Не помогла. Судья Москаленко, волоокая блондинка, просто отказалась ее рассматривать. Но это на улице. А запись пыток – это все же совсем редкость.

А если не запись? Травмы? Подрался в камере, вот пять свидетелей (трудно ли найти "свидетелей" среди узников?) Следы шокера? Так мы это недавно видели: находится эксперт, который говорит, что это укусы клопов. Следы изнасилования? Так это он сам себя, с целью опорочить следствие и уйти от ответственности. Аня Павликова прямо в последнем слове рассказала, как Костыленкова провели по коридору в соседний кабинет, какие звуки оттуда доносились, как они с отцом видели, в каком виде его провели по коридору обратно. И что? Свидетель-то необъективный! С целью уйти от ответственности.

Нет, так это не работает: "вы нам сначала юридически безупречные доказательства, а потом мы будем поддерживать". Работает наоборот: сначала общественная поддержка (на языке другой песочницы – вопли "гевалт!"), а уж потом, может быть, и доказательства найдутся. И то обычно если повезет и общественная кампания наложится, например, на конкуренцию двух силовых ведомств.

Кто-то считает своим долгом подчеркнуть, что организации как таковой не существовало в природе, и предостеречь оппозиционных активистов.

Кирилл Шулика

Еще буквально пара слов по делу "Нового величия". Я много писал об этом, но выделить важное надо.

Не было никакого "Нового величия". Организацию создали агенты ФСБ, они же говорили об оружии, захвате власти и прочих вещах, караемых УК. Там у Павликовой, например, попугайчики в голове и единороги были, а не захват власти. Но есть же план, нужно как-то оправдывать бюджеты, так вот детей и записали в экстремисты, сломав им жизнь и подорвав здоровье. А потом нам говорят, что в мире бушует фашизм, а Россия это последний оплот стабильности.

Так вот просто имейте в виду, что тактика с провокаторами очень распространена и они на самом деле есть в любой группе, в любом чате, особенно оппозиционном, где более пяти человек. То, что в каждом телефоне сидит по чекисту, это не шутка. Просто имейте в виду, что если кто-то ведет себя, как провокатор, это провокатор и есть. Вы либо прекращаете с ним общение, либо, что лучше, пишите о своих подозрениях публично. Важно понимать, повторю, что провокатор ведет себя, как провокатор, а не то, что вам показалось, что кто-то работает на охранку. Ну и понятно, что в любом чате надо здороваться с товарищем майором. Поэтому старайтесь не говорить глупостей.

Ну и за ребят надо бороться, особенно за тех, у кого реальные сроки. Да и условные сроки во многом крест на нормальной жизни, общество должно требовать оправдания, тут нет варианта согласиться де-факто с приговором, дежурно поворчав.

Илья Шуманов

У меня есть несколько чатов, из которых время от времени исключают коллег. Не без причины конечно. Обыски. Аресты. Задержания. Уголовные дела. В чатах нет ничего такого, чтобы можно было им предъявить, но это происходит как-то автоматически. Забрали телефон на обыске – удалили из чата. Отпустили – опять добавили в чат. Кто успевает – сам удаляется. У кого-то есть специальные друзья для этого. Дело "нового величия" никому не даст покоя и мы все запомним, что случайный человек в чате – к уголовному делу. Есть правда деятели, которые чаты трут каждую неделю перед митингами или из врожденной этичности. С пониманием к этому отношусь. Есть прям очень ответственные люди. Раз в полгода меняют телефон и с ним все свои переписки. С одним героем у меня уже восьмой чат. Я терплю. Понимаю. Доверия нет. Ни к себе, ни к людям. Примета времени такая.

Стоит отметить, что фигурантам дела запретили в ближайшие годы публиковать посты в интернете.

Дмитрий Колезев

Слава богу, что хоть кого-то из "Нового величия" отпустили. Ужасно, что остальных посадили. Понятно, что отвратительное дело, понятно, что пытки, липа и так далее.



Но отдельно корежит от многолетнего запрета для осужденных публиковать что-либо в интернете. Представьте, в наше время, когда кроме интернета ты вообще по сути нигде не можешь выступить публично, сказать что-то, заявить, выразить себя – такое наказание. Интернет стал жизнью. Власть и сама не раз нам давала понять, что в наше время грань между интернетом и не-интернетом стерлась (поэтому, например, наказывать за оскорбления в интернете надо так же, как в жизни). Но тогда получается, что людей вычеркивают не просто из интернета, но и – частично – из жизни.



Я думаю, что сама возможность такого ограничения не должна существовать. Но одновременно думаю, что таких приговоров в будущем будет становиться все больше. Это удобный (и сравнительно гуманный вроде бы, "не в тюрьму же") способ заткнуть рты.

И наконец, многие считают, что нужно бороться за пересмотр приговора.

Татьяна Лазарева

Фигурантов дела Нового Величия осудили. За несуществующую экстремистскую организацию некоторым дали по 6-7 лет тюрьмы. Называю это промежуточным итогом, поскольку уверена, что все мы – и они – будем биться дальше.

Соня Соколова

Не то, чтобы у меня были какие-то иллюзии, но все же хотелось верить в разум. Да, это дело дойдет до ЕСПЧ. И его отправят на пересмотр. Но кто вернёт ребятам их жизнь?