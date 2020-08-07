Проект Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Бродского

Проект Arzamas опубликовал неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, написанное в 1991 году. Запись поэта обнаружил писатель и переводчик Анатолий Найман. По его словам, Бродский написал стихотворение на английском языке к 70-летию переводчика Джорджа Клайна. В его переводе в 1973 году вышла первая авторизованная книга поэзии Бродского на английском языке (Selected poems).

Найман рассказал проекту Arzamas, что торжественный вечер, посвящённый юбилею Клайна состоялся в апреле 1991 года в Пенсильвании. Бродский прочитал там стихотворение в честь юбиляра. На этом вечере поэт передал Найману листок со стихотворением. Спустя много лет Найман обнаружил его в сборнике Бродского.