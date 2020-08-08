Третья Беларусь. Юрий Дракохруст – об ошеломительных выборах

Ошеломительные, переворачивающие выборы – политологический термин, означающий выборы, которые устраивают авторитарные режимы и на которых они, вопреки ожиданиям многих, проигрывают. Будут ли белорусские президентские выборы нынешнего года ошеломительными в этом смысле, мы узнаем через пару дней. Но уже сама кампания была во многом именно такой – ошеломляющей, самой неожиданной, начиная с 1994 года, когда главой государства впервые был избран Александр Лукашенко.

Впервые за долгий срок против Лукашенко вышли не представители традиционной проевропейской оппозиции, а представители правящей элиты: Виктор Бабарико, глава Белгазпромбанка, и Валерий Цепкало, бывший заместитель министра иностранных дел и создатель Парка высоких технологий (аналогом которого является российское Сколково). Ещё одной неожиданностью стало появление Сергея Тихановского – человека, ставшего политиком благодаря своему очень популярному видеоблогу "Страна для жизни". При этом традиционная оппозиция, в том числе и из-за внутренних свар, уже к началу кампании оказалась вне игры.

Впрочем, дальше пошло ещё интереснее. Буквально за три дня после объявления о вступлении в кампанию Бабарико сумел через соцсети собрать инициативную группу почти в 10 тысяч человек. Перед регистрацией инициативных групп по сбору подписей Тихановского арестовали за проведение уличной акции, его группу не зарегистрировали. Вместо Тихановского на выборы пошла его жена Светлана, домохозяйка, прежде не интересовавшаяся и не занимавшаяся политикой.

Кампания сбора подписей за кандидатов показала, что в белорусском обществе именно сейчас сформировался огромный спрос на перемены. Длинные очереди желающих подписаться за альтернативных кандидатов, в первую очередь за Тихановскую и Бабарико, стали весьма впечатляющим показателем того, что страна изменилась. Впрочем, власть очень быстро и жёстко стала на это реагировать. Тихановскому, вышедшему на волю после административного ареста, устроили провокацию, его обвинили в организации нарушения общественного порядка и нападении на милиционера. Он и несколько его соратников попали в тюрьму уже по уголовной статье.

Власти начали дело о финансовых нарушениях в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял до начала избирательной кампании. В тюрьму отправили несколько сотрудников банка, а также Бабарико и его сына. Также по обвинению в подготовке массовых беспорядков (уголовная статья) отправили дюжину администраторов и владельцев популярных YouTube- и Тelegram-каналов. Власти полагали, что протесты координируются и инспирируются именно через них. Никогда раньше репрессии не были столь массовыми на столь ранней стадии кампании.

Очевидно, что власти стремились не дать протесту разрастись, запугав людей и нейтрализовав лидеров. Успех это принесло относительный. Бабарико сумел за месяц собрать рекордное для 9,5-миллионной Беларуси количество подписей граждан в свою поддержку, более полумиллиона. Однако ни он, находившийся уже в тюрьме, ни Цепкало зарегистрированы не были.

Одной из главных фигур кампании стал человек, который 20 последних лет работал в каком-то смысле на "Газпром"

Однако Светлана Тихановская была зарегистрирована. Почему? Возможно, власть пала жертвой своего сексизма. Ну какую конкуренцию опытному политику, действующему президенту, может составить женщина, домохозяйка? Идеальный спарринг-партнер. Оказалось, что расчет ошибочен. Вскоре после регистрации образовался союз трёх: Тихановской, главы штаба незарегистрированного и сидящего в тюрьме Бабарико Марии Колесниковой и жены Цепкало Вероники. Это оказалось очень удачным и политическим и политтехнологическим ходом. Три женщины, красивый символ кампании: сердечко – Колесникова, кулак – Тихановская, латинское V – Цепкало.

В начале кампании избиратели Тихановского и Бабарико и Цепкало не сильно пересекались. Бывшего банкира и бывшего дипломата поддерживали люди пообразованнее, побогаче, из больших городов, видеоблогера – более народные типажи. Но, как говорится, нужда превратилась в добродетель: власти, зарегистрировав одну Тихановскую, дала толчок консолидации электората своих главных оппонентов, а союз трех штабов завершил этот процесс. Обращение нужды в добродетель произошло и на программном уровне. Тихановская объявила: если я стану президентом, то освобожу из тюрьмы и своего мужа, и Бабарико; в скором времени проведу новые свободные президентские выборы, в которых будут участвовать люди, достойные этого поста.

"Серёжа, я тебя люблю, я это сделала ради тебя", "Я не хочу власти, я хочу жарить мужу котлеты" – благодаря этим тезисам и обещанию новых выборов политическая слабость вчерашней домохозяйки стала силой её команды. Результатом стали многолюдные митинги, которые трио собирало по всей стране. Даже в небольших городах на массовые акции Тихановской и её соратниц собирались сотни и тысячи участников, в Минске один из митингов собрал, по некоторым сведениям, 60 тысяч человек.

Масштаб репрессий против противников власти увеличивался с каждым днем. Счёт задержанных идёт уже на сотни, счёт привлеченных к уголовной ответственности – на десятки. Наблюдателей, которые пытаются следить за процессом досрочного голосования, задерживают и привлекают к административной ответственности, объявлено, что нарушением закона является и альтернативный электронный учет результатов голосования, организованный объединённым штабом Тихановской. Тихановская получала угрозы: её саму арестуют, а детей передадут под государственную опеку. После регистрации она вывезла их в одну из стран ЕС. Валерий Цепкало выехал с детьми за границу, он заявил: получена информация, что меня арестуют.

Лукашенко прямо угрожал применением силы против участников протестов, вспоминая бойню, учиненную в Узбекистане, в Андижане, в 2005 году. Секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Андрей Равков заявил о том, что, если потребуется, против протестующих может быть использована и армия, которая выполнит приказ.

Продолжая список неожиданностей кампании, следует отметить её, так сказать, геополитический аспект. Раньше на выборах пророссийскому Лукашенко противостояли проевропейские оппозиционеры, относящиеся к России с большей или меньшей степенью прохладности. На сей раз одной из главных фигур кампании стал человек, который 20 последних лет работал в каком-то смысле на "Газпром", Виктор Бабарико. Ни Цепкало, ни Тихановские за всю кампанию худого слова не сказали о России. Цепкало в последние дни кампании, уже после отъезда за границу, обратился к Владимиру Путину с просьбой обеспечить свободные и справедливые выборы в Беларуси. И Цепкало, и Бабарико выступали во время кампании только по-русски, Тихановская почти исключительно по-русски. При этом Лукашенко с самого начала кампании позиционировал себя как защитника белорусской независимости от имперских поползновений России, а своих оппонентов как наймитов, агентов Москвы или неких сил в России.

"Вишенкой на торте" в этой стратегии главы государства стало задержание бойцов российской "ЧВК Вагнера", обвиненных в намерении учинить массовые беспорядки. Трактовку Лукашенко этих выборов разделяет и часть его оппонентов из традиционной оппозиции (но не вся оппозиция), исходя из формулы "Лучше Лукашенко, чем Путин". Однако на стороне соперников режима оказались народные массы, привлечь которые раньше традиционной оппозиции не удавалось. И оказались эти массы в большинстве своем русскоязычные и испытывающие к России скорее симпатии. И их лидеры оказались такими же. ​

Протесты после объявления официальных результатов выборов, судя по всему, произойдут, и будут достаточно массовыми

Впрочем, при этом то же большинство оказалось приверженным независимости своей страны. Фигурально выражаясь, это Беларусь Светланы Алексиевич – писательницы, пишущей по-русски, при этом сторонницы независимости Беларуси, относящей себе и к белорусской, и к русской культурам, не приемлющей авторитаризм. Оказалось, что есть и такая Беларусь, а не только Беларусь Лукашенко и адепты принципа "прочь от России". И предвыборная кампания показала наличие в стране этой третьей Беларуси, которая, возможно, и составляет большинство её населения.

В составе избирательных комиссий практически нет представителей оппозиционных и независимых гражданских структур. Досрочное голосование, к которому власти побуждают и принуждают граждан, делает процедуру подсчёта голосов непрозрачной. Власти, ссылаясь на пандемию, ограничили количество наблюдателей, которые имеют право присутствовать на избирательных участках. К тому же, согласно правилам, установленным ЦИК уже много лет назад, за собственно подсчетом голосов наблюдатели могут наблюдать только с почтительного расстояния, откуда видны лишь спины членов избирательных комиссий. Поэтому трудно себе представить, что, даже если большинство избирателей проголосует за альтернативу, избирательные комиссии законопослушно этот результат зафиксируют.

Поэтому события могут развиваться по очень драматичным сценариям. Какова реальная поддержка кандидатов в президенты, оценить очень сложно. Независимые социологические опросы в Беларуси запрещены, их проведение карается законом. Официальные опросы дают рейтинг Лукашенко в 76%, чему, впрочем, далеко не все верят. Массовые акции в поддержку Тихановской, выступление некоторых сотрудников официальных СМИ в поддержку оппозиции косвенно свидетельствует о том, что на стороне альтернативы если не решающая, то по крайней мере большая поддержка общества. Поэтому протесты после объявления официальных результатов выборов, судя по всему, произойдут, и будут достаточно массовыми. Политический итог избирательной кампании станет ясным не сразу после объявления официальных результатов голосования. Именно тогда выяснится, были ли белорусские выборы 2020 года ошеломительными в строгом политологическом смысле. Но даже если президентом страны останется Лукашенко, то представляется: исход выборов нынешнего года окажет сильное влияние на последующий политический процесс в стране.

Юрий Дракохруст – обозреватель Белорусской службы Радио Свобода

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