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Беларусь. День голосования

Военные на улицах Минска, очереди к избирательным участкам, белые ленты на запястьях. Как белорусы выбирают президента
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Основной день голосования в Беларуси начался с того, что в центре Минска закрыли все парковки&nbsp;
2 Основной день голосования в Беларуси начался с того, что в центре Минска закрыли все парковки 
На въезде в столицу Беларуси утром стояла военная техника
3 На въезде в столицу Беларуси утром стояла военная техника
Еще одна военная машина на въезде в Минск
4 Еще одна военная машина на въезде в Минск

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