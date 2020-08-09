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Музыка на Свободе. La Femme: из психотропиков Берлина
Мир
Беларусь. День голосования
3 часа(-ов) назад
Военные на улицах Минска, очереди к избирательным участкам, белые ленты на запястьях. Как белорусы выбирают президента
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Основной день голосования в Беларуси начался с того, что в центре Минска закрыли все парковки
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На въезде в столицу Беларуси утром стояла военная техника
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Еще одна военная машина на въезде в Минск
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Беларусь. День голосования
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"Свобода" на кинофестивалях
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Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.