Индийский лайнер, летевший из Дубая, разбился в штате Керала

Самолёт компании "Эйр Индиа Экспресс" разбился при посадке в аэропорту штата Керала, на юго-западе Индии. На борту находились около 200 человек, включая экипаж. Большинство пассажиров возвращались на родину из Дубая, где находились на заработках.

Видеокадры с места катастрофы и комментарии международных СМИ свидетельствуют, что, самолёт выехал за пределы посадочной полосы и свалился со склона. Фюзеляж разломился надвое.

По предварительсным сведениям, погибли два человека, более 30 с ранениями доставлены в больницы. Агентство "Рейтер", отмечает, что пожара на борту не было.