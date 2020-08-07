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В Бейруте около 120 человек остаются в критическом состоянии

Жительница Бейрута в своей квартире - после взрыва 4 августа 2020

В Бейруте жертвами взрыва - или, как сообщали некоторые СМИ, двух почти одновременных взрывов - стали, по последним данным, 154 человека. Министр здравоохранения Ливана заявил, что примерно каждый пятый из 5 тысяч пострадавших нуждался в госпитализации, 120 человек находятся в критическом состоянии.

Около 300 тысяч жителей Бейрута остались без жилья, из них 80 тысяч - дети. Таковы сведения ООН. Всемирная организация здравоохранения оценила объём срочной необходимой помощи пострадавшим в 15 миллионов долларов.

Вечером, 4 августа, в порту Бейрута произошли один за другим два взрыв. Как заявили в правоохранительных органах, взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, которые шесть лет хранились на одном из складов без соблюдения соответствующих мер безопасности.

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